قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا الثلاثاء 30 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الحرارة والرطوبة
تصرف مفاجئ من الكوريين تجاه المدرب بعد توديع كأس العالم.. ماذا فعلوا؟
ضبط مصنع يستخدم بودرة التلك في إنتاج حلوى الأطفال بالغربية .. صور
حلمي النمنم: الرئيس السيسي خاطر بحياته لإنقاذ الوطن .. ونجاح 30 يونيو غيّر مصير مصر
تصريح حاسم من ترامب : لا سلاح نووي لإيران مهما أسفرت محادثات الدوحة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن اصطياد تمساح نيلي بمصرف الحصافة بالقليوبية
ألميرون وإنسيسو يقودان تشكيل باراجواي أمام ألمانيا في دور الـ32 بكأس العالم
أحمد حلمي وأنغام وياسمين عبد العزيز يدعمون هبة مجدي في أزمتها الصحية
رطوبة وحرارة .. تحذير من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة
هل تشهد موازنة العام الجديد رفع شرائح الكهرباء للمنازل؟ رد حاسم للوزارة
بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا
السودان يمدد فتح معبر أدري مع تشاد ثلاثة أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كرم جبر : الدولة المصرية قبل ثورة 30 يونيو تعرضت لمخططات استهدفت مؤسساتها الرئيسية

كرم جبر
كرم جبر
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إن الدولة المصرية قبل ثورة 30 يونيو كانت تواجه، بحسب وصفه، مخططات استهدفت مؤسساتها الرئيسية، ومحاولات لإقامة كيان موازٍ للدولة من خلال إضعاف مؤسساتها وإثارة الانقسامات داخل المجتمع.


وأوضح "جبر" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن تلك المرحلة شهدت، وفق رؤيته، محاولات لتقييد سلطات الدولة، وإشاعة الفتن بين أبناء الشعب المصري، فضلًا عن محاولات لاختراق عدد من مؤسسات الدولة، بما فيها القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لم تحقق أهدافها، وهو ما دفع إلى السعي لتشكيل ميليشيات موازية.

وأضاف أن هناك، بحسب قوله، مخططات كانت تستهدف التفريط في أجزاء من الأراضي المصرية، لافتًا إلى وجود تصور لإنشاء منطقة حرة تضم قطاع غزة وميناء العريش، تكون خاضعة للقانون الدولي، مع تمويل ضخم لمشروعات داخلها يصل إلى 100 مليار دولار من إحدى الدول.


وأشار إلى أن هذا المشروع كان، وفق تقديره، يرتبط بخطط لتهجير سكان قطاع غزة، مدعيًا أنه حظي بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.


وأكد أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات للحفاظ على الأمن القومي وحماية شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى صدور قرار من وزير الدفاع آنذاك بحظر تملك الأراضي في سيناء، في إطار الحفاظ على الأمن القومي وصون الأراضي المصرية.

كرم جبر اخبار التوك شو الاخوان مصر 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

المتهمة

معندهاش قلب.. القبض على سيدة تعدت على طفلها بالضرب ونشرت الفيديو على الانترنت

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تشهد فعالية " قمة مصر للأفضل".. وتتقلد جائزة “ الإنجاز مدى الحياة”

ماوريتسيو راوللي مدير معهد سيام باري

وزير الري يلتقي مدير معهد سيام باري الإيطالي لبحث تعزيز التعاون

نظام التأمين الصحي الشامل

تفاصيل الموافقة على أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل

بالصور

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

بعد ظهور هبة مجدي الجديد.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات تؤذي مريض السرطان فوق حالته

بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض

فيديو

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد