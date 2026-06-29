كرم جبر : الدولة المصرية قبل ثورة 30 يونيو تعرضت لمخططات استهدفت مؤسساتها الرئيسية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إن الدولة المصرية قبل ثورة 30 يونيو كانت تواجه، بحسب وصفه، مخططات استهدفت مؤسساتها الرئيسية، ومحاولات لإقامة كيان موازٍ للدولة من خلال إضعاف مؤسساتها وإثارة الانقسامات داخل المجتمع.



وأوضح "جبر" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن تلك المرحلة شهدت، وفق رؤيته، محاولات لتقييد سلطات الدولة، وإشاعة الفتن بين أبناء الشعب المصري، فضلًا عن محاولات لاختراق عدد من مؤسسات الدولة، بما فيها القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لم تحقق أهدافها، وهو ما دفع إلى السعي لتشكيل ميليشيات موازية.

وأضاف أن هناك، بحسب قوله، مخططات كانت تستهدف التفريط في أجزاء من الأراضي المصرية، لافتًا إلى وجود تصور لإنشاء منطقة حرة تضم قطاع غزة وميناء العريش، تكون خاضعة للقانون الدولي، مع تمويل ضخم لمشروعات داخلها يصل إلى 100 مليار دولار من إحدى الدول.



وأشار إلى أن هذا المشروع كان، وفق تقديره، يرتبط بخطط لتهجير سكان قطاع غزة، مدعيًا أنه حظي بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.



وأكد أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات للحفاظ على الأمن القومي وحماية شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى صدور قرار من وزير الدفاع آنذاك بحظر تملك الأراضي في سيناء، في إطار الحفاظ على الأمن القومي وصون الأراضي المصرية.