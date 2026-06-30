تفاصيل أحدث سيارة لـ شيري العالمية

كشفت شيري عن TIGGO9 الجديدة، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الأداء القوي والراحة العائلية، لتجسد فلسفة العلامة القائمة على تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات الأسرة العصرية.

تعتمد TIGGO9 CSH على الجيل الخامس من نظام CHERY Super Hybrid، مع ناقل حركة هجين DHT ثلاثي السرعات، ما يوفر تسارعًا سلسًا واستجابة دقيقة في مختلف ظروف القيادة. وتقدم السيارة تجربة قيادة متوازنة تجمع بين القوة والكفاءة، سواء داخل المدينة أو على الطرق السريعة.

وتتميز المقصورة الداخلية بمساحة رحبة تتسع لسبعة ركاب بنظام 5+2، مع كفاءة استغلال مساحة تصل إلى 70.4%. وتشمل التجهيزات تكييفًا أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، ومقاعد بخاصيتي التدفئة والتهوية، ونظام صوتي من Sony، وزجاجًا عازلًا للصوت لتعزيز مستويات الراحة.

في جانب الأمان، تأتي السيارة بهيكل مصنوع بنسبة 85% من الفولاذ عالي الصلابة، و6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة مساعدة قيادة متقدمة L2+ ADAS. كما توفر مدى كهربائيًا يصل إلى 90 كم، ومدى إجماليًا يبلغ 1300 كم وفق معيار NEDC، مع دعم خاصية V2L بقدرة 6.6 كيلوواط، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للرحلات العائلية الطويلة.