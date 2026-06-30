تفاصيل أحدث موديلات جيتور العالمية

أعلنت جيتور طرح موديلات 2027 من سياراتها، مع تطبيق زيادة سعرية قدرها 25 ألف جنيه على طراز X70 Plus المُجمع محليًا، بينما استقرت أسعار باقي الطرازات دون تغيير، في إطار التحديثات السنوية المعتادة مع طرح موديل العام الجديد.

وتواصل العلامة تعزيز حضورها عبر مجموعة متنوعة من الطرازات تشمل X70 Plus، وX70، وX90 Plus، وداشينج، إلى جانب T1 وT2 وT2 i-DM الهجينة القابلة للشحن، ما يمنحها انتشارًا واسعًا داخل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وتعتمد سيارات جيتور على فلسفة تجمع بين التصميم العصري، والتقنيات الذكية، وأنظمة الأمان المتقدمة، ما ساهم في تحقيق نمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ووصولها إلى مراكز متقدمة في أعداد التراخيص الشهرية، إضافة إلى مكانة قوية بين العلامات الصينية.

كما تقدم العلامة باقة ضمانات تشمل ضمانًا على المحرك لمدة 10 سنوات أو حتى مليون كيلومتر، وضمانًا شاملًا لمدة 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، إلى جانب شبكة موسعة من مراكز الخدمة المعتمدة وقطع الغيار الأصلية، بما يعزز ثقة العملاء ويدعم استمرارية النمو في السوق.