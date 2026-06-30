دون إصابات.. إخماد حريق أتوبيس نقل عام بكورنيش الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع بأتوبيس تابع للهيئة العامة لنقل الركاب بمنطقة المنشية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

كان قسم شرطة المنشية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بأتوبيس نقل عام أمام الجندي المجهول بمنطقة المنشية بكورنيش الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وكشفت المعاينة اشتعال النيران داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام أثناء سيره بطريق الكورنيش بسبب تسريب سولار من "التانك".

وسيطرت الحماية المدنية على الحريق وتم إخماد النيران، دون حدوث أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.