قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تعرض فضل شاكر لجلطة في القلب l خاص
4 ثوان قد تصنع المجد.. أسرار تكتيكية مذهلة تكشف الوجه الخفي لمونديال 2026
المخزون من السلع في أمان.. والزراعة تكشف أخبارا سارة
اكتشاف عالمي جديد بجامعة المنصورة.. زواحف حلّقت في سماء مصر قبل أكثر من 95 مليون سنة
نيوم يفتح باب المفاوضات لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض الأول ويتمسك بـ10 ملايين دولار
وزيرة التضامن تتابع تداعيات اندلاع حريق بعقار في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة
تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق
بالأرقام.. كيف أصبح المغرب أيقونة الكرة العربية في كأس العالم؟
تراجع بورصات الخليج العربي وسط حالة من عدم اليقين بشأن محادثات الدوحة
قبل ما تشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026
روسيا تعلن مقـ.ـتل شخصين بينهما رضيع في هجومين بمسيرات أوكرانية
أعمال شغب في أمستردام بعد خسارة هولندا أمام المغرب.. والشرطة تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تنظم برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين بكلية الطب في التحول الرقمي

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

واصلت جامعة قناة السويس تنفيذ خطتها الهادفة إلى تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم في مجال التحول الرقمي، من خلال تنظيم برنامجين تدريبيين متخصصين على برنامجي Microsoft Word وMicrosoft Excel، استهدفا العاملين بكلية الطب، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم التطوير المهني وتعزيز قدرات الكوادر الإدارية بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبالإشراف العام للأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأُقيم البرنامج التدريبي الأول حول Microsoft Word يومي الأحد والإثنين الموافقين 21 و22 يونيو 2026، بمعمل الحاسب الآلي بكلية الطب، ونفذته إدارة تدريب أفراد المجتمع بالتعاون مع مركز التحول الرقمي وكلية الطب، بمشاركة أربعة متدربين، بينما بلغ إجمالي المستفيدين 19 مستفيدًا ومستفيدة من العاملين بالكلية، وحاضر خلاله المهندسة رانيا شعبان طه محمد، أخصائي حاسب آلي أول بوحدة التحول الرقمي بمركز التطوير التعليمي بجامعة قناة السويس.

وتناول البرنامج التعريف بمعالجة النصوص وتحريرها، وإنشاء المستندات الجديدة، وطرق الكتابة والتحديد المتعدد للنصوص، وحفظ الملفات، وتنسيق الخطوط من حيث الحجم والنوع والشكل واللون، وإضافة الحدود والتظليل للفقرات والصفحات، والتراجع والتكرار، والنسخ والقص واللصق والحذف، بالإضافة إلى التعرف على الجداول وكيفية تحديد مكوناتها من خلايا وصفوف وأعمدة، كما استعرض مفهوم برنامج Microsoft Word باعتباره أحد أهم برامج معالجة النصوص في حزمة Microsoft Office، وآليات تشغيله، والتعامل مع الرموز والقوائم المنسدلة وصناديق الحوار وعناصر التحكم المختلفة.

كما نُظم البرنامج التدريبي الثاني حول Microsoft Excel يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 يونيو 2026 بمعمل الحاسب الآلي بكلية الطب، ونفذته إدارة تدريب أفراد المجتمع بالتعاون مع مركز التحول الرقمي بكلية الطب، بمشاركة أربعة متدربين، فيما بلغ إجمالي المستفيدين 24 مستفيدًا ومستفيدة من العاملين بكلية الطب، وتولت التدريب أيضًا المهندسة رانيا شعبان طه محمد، أخصائي حاسب آلي أول بوحدة التحول الرقمي بمركز التطوير التعليمي بجامعة قناة السويس.

واستهدف البرنامج إكساب المشاركين المهارات الأساسية والمتقدمة في استخدام برنامج الجداول الإلكترونية Microsoft Excel، باعتباره أحد أهم البرامج المستخدمة في تخزين البيانات، وإجراء العمليات الحسابية والإحصائية، وتحليل البيانات وإنشاء الرسوم البيانية. وتناول التدريب التعرف على مكونات ورقة العمل، وعناوين الأعمدة وأرقام الصفوف وشريط التصفح وأوراق العمل، ومكونات مصنف Excel، وإنشاء الملفات الجديدة وحفظها وفتحها وإعادة تسمية أوراق العمل ونسخها وتجميد الألواح، إلى جانب تعبئة الخلايا وتنسيقها، واستخدام الصيغ الرياضية والعوامل الحسابية والصيغ الجاهزة ومكتبة الدوال، مع تطبيقات عملية على دوال التاريخ والوقت والدوال النصية والإحصائية والرياضية، والتعرف على أخطاء الصيغ وكيفية معالجتها، وإنشاء المخططات البيانية وتحليل البيانات.

كما تضمن البرنامج جانبًا متخصصًا في إعداد الأبحاث والتقارير، تناول أهمية كتابة التقارير ودورها في نقل المعلومات وحفظها وتداولها، وسمات التقرير الجيد، والعناصر الأساسية للتقارير والأبحاث العلمية، بدءًا من الغلاف وصفحة العنوان والملخص، مرورًا بجدول المحتويات وقوائم الأشكال والجداول والرموز، ووصولًا إلى المحتوى والاستنتاجات والتوصيات والمراجع، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في إعداد الوثائق والتقارير الإدارية بصورة احترافية.

وجاء تنفيذ البرنامجين تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب، والإشراف التنفيذي للأستاذة الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار حرص الكلية على دعم برامج التدريب المستمر وتنمية القدرات الرقمية للعاملين.

هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة متكاملة لتنمية مهارات العاملين ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، وقد نُظمت الفعاليات تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. تحذير عاجل لسكان القاهرة والصعيد

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

مصطفى شوبير

ناد فرنسي يدخل سباق التعاقد مع مصطفى شوبير

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة: الدولة تولي ملف الأمراض النادرة أولوية قصوى

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء "قرافة المماليك"

الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام يطلق مشروع مدونة سلوك حول التناول الإعلامي لحوادث الأطفال

بالصور

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

طريقة عمل البسلة بالجزر واللحم.. وصفة منزلية بمذاق لا يقاوم

البسلة
البسلة
البسلة

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد