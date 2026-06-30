جامعة قناة السويس تنظم برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين بكلية الطب في التحول الرقمي

واصلت جامعة قناة السويس تنفيذ خطتها الهادفة إلى تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم في مجال التحول الرقمي، من خلال تنظيم برنامجين تدريبيين متخصصين على برنامجي Microsoft Word وMicrosoft Excel، استهدفا العاملين بكلية الطب، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم التطوير المهني وتعزيز قدرات الكوادر الإدارية بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبالإشراف العام للأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأُقيم البرنامج التدريبي الأول حول Microsoft Word يومي الأحد والإثنين الموافقين 21 و22 يونيو 2026، بمعمل الحاسب الآلي بكلية الطب، ونفذته إدارة تدريب أفراد المجتمع بالتعاون مع مركز التحول الرقمي وكلية الطب، بمشاركة أربعة متدربين، بينما بلغ إجمالي المستفيدين 19 مستفيدًا ومستفيدة من العاملين بالكلية، وحاضر خلاله المهندسة رانيا شعبان طه محمد، أخصائي حاسب آلي أول بوحدة التحول الرقمي بمركز التطوير التعليمي بجامعة قناة السويس.

وتناول البرنامج التعريف بمعالجة النصوص وتحريرها، وإنشاء المستندات الجديدة، وطرق الكتابة والتحديد المتعدد للنصوص، وحفظ الملفات، وتنسيق الخطوط من حيث الحجم والنوع والشكل واللون، وإضافة الحدود والتظليل للفقرات والصفحات، والتراجع والتكرار، والنسخ والقص واللصق والحذف، بالإضافة إلى التعرف على الجداول وكيفية تحديد مكوناتها من خلايا وصفوف وأعمدة، كما استعرض مفهوم برنامج Microsoft Word باعتباره أحد أهم برامج معالجة النصوص في حزمة Microsoft Office، وآليات تشغيله، والتعامل مع الرموز والقوائم المنسدلة وصناديق الحوار وعناصر التحكم المختلفة.

كما نُظم البرنامج التدريبي الثاني حول Microsoft Excel يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 يونيو 2026 بمعمل الحاسب الآلي بكلية الطب، ونفذته إدارة تدريب أفراد المجتمع بالتعاون مع مركز التحول الرقمي بكلية الطب، بمشاركة أربعة متدربين، فيما بلغ إجمالي المستفيدين 24 مستفيدًا ومستفيدة من العاملين بكلية الطب، وتولت التدريب أيضًا المهندسة رانيا شعبان طه محمد، أخصائي حاسب آلي أول بوحدة التحول الرقمي بمركز التطوير التعليمي بجامعة قناة السويس.

واستهدف البرنامج إكساب المشاركين المهارات الأساسية والمتقدمة في استخدام برنامج الجداول الإلكترونية Microsoft Excel، باعتباره أحد أهم البرامج المستخدمة في تخزين البيانات، وإجراء العمليات الحسابية والإحصائية، وتحليل البيانات وإنشاء الرسوم البيانية. وتناول التدريب التعرف على مكونات ورقة العمل، وعناوين الأعمدة وأرقام الصفوف وشريط التصفح وأوراق العمل، ومكونات مصنف Excel، وإنشاء الملفات الجديدة وحفظها وفتحها وإعادة تسمية أوراق العمل ونسخها وتجميد الألواح، إلى جانب تعبئة الخلايا وتنسيقها، واستخدام الصيغ الرياضية والعوامل الحسابية والصيغ الجاهزة ومكتبة الدوال، مع تطبيقات عملية على دوال التاريخ والوقت والدوال النصية والإحصائية والرياضية، والتعرف على أخطاء الصيغ وكيفية معالجتها، وإنشاء المخططات البيانية وتحليل البيانات.

كما تضمن البرنامج جانبًا متخصصًا في إعداد الأبحاث والتقارير، تناول أهمية كتابة التقارير ودورها في نقل المعلومات وحفظها وتداولها، وسمات التقرير الجيد، والعناصر الأساسية للتقارير والأبحاث العلمية، بدءًا من الغلاف وصفحة العنوان والملخص، مرورًا بجدول المحتويات وقوائم الأشكال والجداول والرموز، ووصولًا إلى المحتوى والاستنتاجات والتوصيات والمراجع، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في إعداد الوثائق والتقارير الإدارية بصورة احترافية.

وجاء تنفيذ البرنامجين تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب، والإشراف التنفيذي للأستاذة الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار حرص الكلية على دعم برامج التدريب المستمر وتنمية القدرات الرقمية للعاملين.

هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة متكاملة لتنمية مهارات العاملين ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، وقد نُظمت الفعاليات تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.