بتحضن صورته.. انهيار نورا رحال فى جنازة ابنها

خيم الحزن على الفنانة اللبنانية نورا رحال خلال تشييع جثمان نجلها أليكس، الذي أقيم منذ قليل في كنيسة مار إلياس بمنطقة الرابية - المطيلب، وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من المقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساتها في مصابها الأليم.

وظهرت نورا رحال في مشهد مؤثر وهي تستقبل جثمان نجلها بالورود، كما احتضنت صورته طوال مراسم الجنازة، في لقطات عكست حجم الألم الذي تعيشه بعد فقدان ابنها. وأحاط بها المشيعون الذين حرصوا على مواساتها والدعاء لها بأن يمنحها الله الصبر والقوة لتجاوز هذه المحنة الصعبة، فيما سادت أجواء من الحزن والأسى بين الحضور.

نورا رحال تعرضت الى أزمة صحية

وكان نجل نورا رحال قد رحل عن عالمنا أمس، بعدما تعرض خلال الأيام الماضية لإصابة خطيرة تسببت في نزيف حاد. ورغم محاولات الأطباء السيطرة على حالته وإيقاف النزيف، فإن حالته الصحية شهدت تدهورا كبيرا، لتحدث مضاعفات لم يتمكن الفريق الطبي من احتوائها، لتنتهي بوفاته.

وأعلنت نورا رحال نبأ الوفاة بنفسها عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، من خلال رسالة مؤثرة ودعت فيها نجلها بكلمات حملت الكثير من الإيمان والحزن، كما طلبت من محبيها ومتابعيها الدعاء له بالرحمة، وأن يلهمها الله الصبر والسلوان في هذا المصاب.

وكتبت في رسالتها: "من آمن بي، وإن مات، فسيحيا. كل إيمان ورجاء بقيامة المسيح، أودع ابني حبيبي وملاكي أليكس، وأسلمه بين يدي الرب، ليمنحه الراحة الأبدية، وليكن ذكره مؤبدا في قلوبنا وصلواتنا".