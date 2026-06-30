قطر و الاتحاد الأوروبي تبحثان الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، آخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، الذي يزور البلاد حاليا، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها، علاوة على بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء.