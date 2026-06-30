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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو أعادت للدولة هويتها وكانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ
أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

تقدم المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة المصرية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسدت إرادة شعبية خالصة لاستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على هويتها ومؤسساتها.

وقال "صبور"  إن ثورة 30 يونيو مثلت لحظة تاريخية استعاد فيها المصريون وحدتهم الوطنية، واصطفوا بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم دفاعًا عن الدولة المصرية وهويتها الحضارية، في مشهد أكد أن الشعب المصري يمتلك القدرة على حماية وطنه كلما واجه تحديات وجودية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القوات المسلحة المصرية لعبت دورًا وطنيًا وتاريخيًا عندما انحازت لإرادة الشعب، وحمت الدولة من الانزلاق إلى الفوضى والانقسام، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الوطني إلى جانب تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، أسهم في تثبيت أركان الدولة واستعادة الأمن والاستقرار، بما وفر البيئة اللازمة لبدء مرحلة جديدة من العمل والبناء.

وأضاف أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو من إنجازات يعكس حجم التحول الذي شهدته الدولة المصرية، حيث انطلقت مسيرة تنموية غير مسبوقة عبر تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في شبكات الطرق، وإنشاء المدن الجديدة، إلى جانب إطلاق المبادرات الاجتماعية التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها تطوير المناطق غير الآمنة، ومبادرة "حياة كريمة"، بما يؤكد أن الثورة لم تتوقف عند استعادة الدولة، بل كانت بداية حقيقية لثورة بناء وتنمية شاملة.

وأشار "صبور"  إلى أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين الشباب والمرأة، من خلال إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة للمشاركة في مواقع صنع القرار، وتأهيلهم عبر برامج التدريب المختلفة، فضلًا عن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، بما يعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، ورسخت سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الشراكات، واحترام سيادة الدول، والحفاظ على استقلال القرار الوطني، وهو ما عزز من دور مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.

وعي الشعب المصري وتماسك مؤسسات الدولة سيظلان الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات

وأكد المهندس أحمد صبور على أن ذكرى 30 يونيو تمثل مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز وحدة الصف الوطني، مشددًا على أن وعي الشعب المصري وتماسك مؤسسات الدولة سيظلان الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

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