عصام هلال: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية وأطلقت مسيرة البناء والتنمية

أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، بعدما جسدت الإرادة الحرة للشعب المصري في الحفاظ على الدولة الوطنية واستعادة مسارها، مشيرًا إلى أنها كانت نقطة الانطلاق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء.



وقال هلال، في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، إن الشعب المصري سطر في هذا اليوم ملحمة وطنية خالدة، أثبت خلالها أن إرادته هي مصدر الشرعية، وأنه قادر على حماية وطنه ومؤسساته في مواجهة أي محاولات للنيل من هويته أو اختطاف الدولة.

وأضاف أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة كان الركيزة الأساسية لعبور تلك المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن انحياز القوات المسلحة للإرادة الشعبية حافظ على استقرار الدولة ومؤسساتها، ومهد الطريق أمام إطلاق مسيرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

وأشار هلال إلى أن السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو شهدت إنجازات كبيرة، سواء في مواجهة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار، أو في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما أسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.

مواصلة العمل والإنتاج لاستكمال مسيرة البناء

وأكد أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يتطلب استمرار التكاتف الوطني والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة، ومواصلة العمل والإنتاج لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، داعيًا إلى استلهام روح 30 يونيو باعتبارها رمزًا لوحدة المصريين وإرادتهم في حماية وطنهم وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.