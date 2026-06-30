طفرة غير مسبوقة.. حصاد إنجازات وزارة النقل بتكلفة تتخطى 2 تريليون جنيه

في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2026 ) بتكلفة إجمالية تتعدي ال 2 تريليون جنيه (الطرق والكباري –السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي –الموانئ البحرية –الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية –النقل النهري ) ، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها :

أولاً : في مجال الطرق والكباري

المشروع القومي للطرق :

يهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلي ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة علي طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلي ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الإختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية .

تم التخطيط لإنشاء 7500 كم من الطرق الجديدة وتم الإنتهاء من تنفيذ 6600 كم وجاري إنشاء 900 كم طرق جديدة مثل (طريق الكفرة / شرق العوينات بطول 370 كم – محور النوبارية بطول 195 كم ) ليصل إجمالى شبكة الطرق الرئيسية إلى 31 ألف كم بدلاً من 23.5 ألف كم فى عام 2014 .

كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الإنتهاء من تنفيذ 8700 كم منها وجاري العمل في 1300 كم .

ومن أهم الطرق التي تم الإنتهاء منها :

مشروعات الإنشاء

1- إنشاء الطريق الدائري الإقليمي بإجمالي أطوال 400 كم حيث جاري تطوير الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من محور الضبعة حتي طريق السويس بطول 152 كم ومخطط تطوير باقي المسافة بعد الانتهاء من الأعمال الجارية .

2- إنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم .

3- إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم .

4- إنشاء طريق الداخلة – شرق العوينات بطول 275 كم .

5- إنشاء طريق توشكي – شرق العوينات بطول 359 كم .

6- إنشاء طريق سيوة – جغبوب بطول 90 كم .

7- إنشاء طريق بني سويف – الزعفرانة بطول 158 كم .

8- إنشاء محور الزقازيق – السنبلاوين الحر بطول 40 كم .

9- إنشاء طريق طنطا - كفر الشيخ ( في المسافة من طنطا – دماط ) بطول 18 كم .

10- انشاء طريق المحلة / كفر الشيخ بطول 32 كم .

11- إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق بطول 33 كم تم نهو المرحلة الأولي بطول 10 كم وجاري العمل في المرحلة الثانية بطول 23 كم .

12- إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي بطول 21 كم تم نهو المرحلة الأولي بطول 11 كم وجاري العمل في المرحلة الثانية بطول 10 كم.

13- انشاء طريق شرق الرياح التوفيقي (بنها / المنصورة) بطول 73 كم ، تم نهو المرحلة الاولي في المسافة من بنها حتي هلا بطول 17 كم وجاري العمل في المرحلة الثانية في المسافة من هلا / ميت غمر(حتي كوبري دقادوس) بطول 15 كم ومخطط العمل في باقي المسافة بطول 51 كم بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية .

مشروعات التطوير

1- تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 116 كم تم نهو المرحلة الاولي بطول 76 كم في المسافة من تقاطع الاسكندرية الزراعي حتي وصلة المريوطية وجاري نهو أعمال تطوير المسافة من تقاطع الاسكندرية الصحراوي حتي وصلة الواحات بطول 13 كم والمسافة من المريوطية حتي المنصورية بطول 3 كم وجاري العمل في تطوير باقي المسافة من تقاطع الاسكندرية الزراعي حتي تقاطع الاسكندرية الصحراوي بطول 24 كم.

2- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1226 كم تم نهو الأعمال في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول290 كم والمسافة من السباعية الي اسوان بطول 112,5 كم وجاري العمل في المسافة من القوصية / اسيوط بطول 57 كم والمسافة من الاقصر / السباعية بطول 113 كم والمسافة من اسوان / توشكي بطول 215 كم بإجمالي أطوال ٣٨٥ كم مخطط تطوير باقي الطريق بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية بأجمالي أطوال ٤٣٨,٥ كم .

3- تطوير طريق وادي النطرون / العلمين بطول 135 كم .

4- تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم .

5- تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم .

6- تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته .

7- تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم.

8- تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم.

9- تطوير وازدواج طريق اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كم .

10- تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 800 كم حيث جاري انشاء طريق شاحنات خرساني وتطوير الطريق القائم في المسافة من الكم 43 ( مدينة الأثاث بدمياط ) حتى الكم 132 ( كراكة الرمال السوداء ) بطول 89 كم ورفع كفاءة المسافة من تقاطع القاهرة / الاسكندرية الزراعي حتي تقاطع القاهرة / الاسكندرية الصحراوي بطول 13 كم بإجمالي أطوال 102 كم وتم نهو تطوير المسافة من كم 21 حتي كم 275 ( مطروح ) بطول 254 كم وجارى تطوير المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 240 كم .

11- إزدواج طريق الشيخ فضل / راس غارب 90 كم .

12- توسعـــة وتطويـــر طريق رافد جمصة / المنصورة بطول 50 كم .

13- تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول 26 كم .

14- ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم.

15- ازدواج ورفع كفاءة طريق جناكليس / اسكندرية الصحراوي بطول 20 كم.

16- تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم .

17- تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوي من الطريق الدائري / الدائري الإقليمي / وصلة النفق بطول 88 كم .

18- تطوير الطريق من رأس النقب حتي طريق طابا / نويبع بطول 131 كم .

19- تطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم .

20- تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم .

21- تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم .

22- تطوير طريق دهب - نويبع بإجمالي طول 70 كم ( المرحلة الاولي بطول 22 كم ) .

23- تطوير ورفع كفاءة محور٣٠ يونيو في المسافة من بوررسعيد وحتى طريق

القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى بطول ٩٥ كم وتم نهو رفع كفاءة وتطوير مسافه ٧,٥ كم ومخطط تطوير باقي المسافة بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية بطول 87,٥ كم .

محاور النيل :

يهدف إنشاء محاور النيل إلي ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود .

1- تم التخطيط لإنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014.

2- تم الانتهاء من تنفيذ عدد 19 محور بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام - الفشن ) .

3- جاري العمل حالياً في تنفيذ عدد 16 محور جديد ( 3 يوليو - دراو –

أبو تيج – دشنا - تلا / طنوب – أبو غالب – القطا - كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودي – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية ) .

الكباري العلوية والأنفاق ( الأعمال الصناعية ) على الطرق الرئيسية :

يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلي حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلي الرياحات بديلاً للمعديات .

تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق و تم الانتهاء من تنفيذ 946 كوبري / نفق منها وكان آخرها 4 كباري علوية بطريق القاهرة – الاسكندرية الزراعي ( كفر الدوار – جنبواي – كنج عثمان – دسونس ام دينار) ، ليصل عدد الأعمال الصناعية على الطرق الرئيسية إلى 2500 كوبرى / نفق بدلاً من 1500 كوبرى / نفق فى عام 2014 وجاري تنفيذ 54 كوبرى / نفق .

الكبارى أعلى مزلقانات السكة الحديد الأكثر خطورة :

- تم التخطيط لإنشاء 53 كوبرى (كأولوية عاجلة) وتم الإنتهاء من تنفيذ 35 كوبرى وجاري تنفيذ 18 كوبرى وكان آخرها (6) كباري اعلي المزلقانات (المضيق والسيل في محافظة أسوان وابو حمص والصيرفي في محافظة البحيرة وقويسنا بمحافظة المنوفية وابو شوشه بمحافظة قنا)

رفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات :

- في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار علي شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

- تم التخطيط لرفع كفاءة 38 ألف كم طرق فى نطاق محافظات الجمهورية من إجمالى 125 ألف كم وتم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % .

منها حوالي ٥٠٠٠ كم تم تنفيذها باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR وإعادة التدوير لطبقات الرصف الأسفلتي على البارد CIR وتقنيات المعالجة السطحية حسب الحالة الفنية للطريق ، والتي تتميز بتحقيق وفر اقتصادي كبير في تكلفة صيانة الطرق بأعلى جودة واستدامة وبدون ارباك لحركة المرور ، كما يوفر استخدام تلك التقنيات الثروة المحجرية والمنتجات البترولية ، علاوة على تقليل انبعاثات الكربون ومما يجعلها صديقة للبيئة.

والجدير بالذكر أن تلك التقنيات والمعدات الحديثة في انشاء وصيانة الطرق قد دخلت الخدمة بمصر في عهد السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات شخصية من فخامته نظراً لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على الطفرة الغير مسبوقة في تطوير شبكة الطرق المصرية والتي تحققت بعد انجاز المشروع القومي للطرق.

رفع كفاءة الطرق ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى ( حياة كريمة ) :

- في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقري المدرجة بمبادرة حياة كريمة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة .

- تم التخطيط رفع كفاءة 2900 كم طرق فى نطاق عدد 20 محافظة ( 52 مركز ) وتم الإنتهاء من الخطة بنسبة تنفيذ 90 % من القطاعات المتاحة بعد نهو أعمال المرافق .

الأتوبيس الترددى السريع علي الطريق الدائري ( BRT ):

- تم الانتهاء من انشاء المرحلة الأولى علي الطريق الدائري بعدد 15 محطة من المشير طنطاوى وحتى طريق الإسكندرية الزراعى وتم التشغيل بالركاب في 1 يونيو 2025.

- جارى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعدد 17 محطة لخدمة المسافة

من المشير طنطاوي وحتى طريق القاهرة / الفيوم الصحراوى وتم الانتهاء من تنفيذ محطة الجولف وتشغيلها لخدمة جمهور المواطنين في 15 مايو 2026 .

- مخطط تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بعدد 16 محطة ( عدد 13 محطة لخدمة المسافة من طريق الإسكندرية الزراعى وحتى طريق الإسكندرية الصحراوى – عدد 3 محطة أعلى محور المريوطية ) .