الشوباشي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التدمير..وشارك فيها 40 مليونا

أكدت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب السابقة، أن ثورة 30 يونيو من الأيام التاريخية بالنسبة للمصريين، مشيرة إلى أن ما بين 35 و40 مليون مصري نزلوا للمشاركة في هذه الثورة العظيمة، وقالوا: "لا" للجماعات التي كانت تريد تدمير مصر.

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هذه الجماعات كانت تسعى إلى تدمير مصر، لكن الشعب تحرك وتصدى لهذه الأفكار والعمليات الإرهابية.

ولفتت إلى أن الشعب المصري قضى على الجماعات الإرهابية من الجذور، وأن الثورة اندلعت عندما شعر الشعب بأن البلاد تتجه نحو الانهيار، مضيفة أن الله أرسل للمصريين هدية، وهي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن الشعب المصري العظيم يقف دائمًا إلى جانب وطنه، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو كانت أكبر تجمع بشري في التاريخ.