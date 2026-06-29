فريدة الشوباشي : الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها الدولية.. و30 يونيو نقطة تحول فارقة

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إن جماعة الإخوان كانت، بحسب وصفها، تنفذ مخططًا يستهدف الدولة المصرية، مؤكدة أن الشعور بالخطر كان حاضرًا لدى قطاعات واسعة من المصريين، وهو ما انعكس في المشاركة الشعبية الواسعة في مظاهرات 30 يونيو.



وأضافت "فريدة الشوباشي" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن ثلاثة أجيال من أسرتها، هي وابنها وحفيدها، اتفقت على النزول والمشاركة في مظاهرات 30 يونيو، معتبرة أن ذلك يعكس حالة الوعي العام التي سادت بين المواطنين آنذاك، وإدراكهم لحجم التحديات التي كانت تواجه البلاد.



وأشارت إلى أنها شعرت، وفق رؤيتها، بخطورة المرحلة بسبب ما وصفته بـ"ممارسات وتهديدات" جماعة الإخوان، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية.



وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورًا محوريًا خلال تلك المرحلة، مشيرة إلى أنه "وضع حياته على المحك" في مواجهة التحديات، حتى تحقق ما وصفته بـ"الإجماع الوطني" الذي أفضى إلى استعادة استقرار الدولة.



واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، ورسخ مبدأ أن الإرادة الوطنية المصرية هي الأساس في تحديد مستقبل الدولة، وأنه لا يمكن لأي إرادة أخرى أن تعلو عليها.