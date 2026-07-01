16,8 % زيادة فى صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2025

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشرة السنوية ل التجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2025 ومن أهـم مؤشراتها مايلى:



التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر

وهى:

تجمع الإسكوا ، تجمع دول الساحل والصحراء ، تجمع الكوميسا ، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية ، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية ومنه يتضح:

• بلـغ إجمالى قيمة صــادرات مصـر إلى تلك التجمعات 54,4 مليــار دولار عام 2025 مقابل 46,6 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 16,8٪.

• جاءت صادرات مصر إلى منطقة التجـارة الحرة العربيـــة فى المرتبــــة الأولــــى حيـــث بلغـــت قيمتهــــا 19,8 مليار دولار عام 2025 مقابل 16,1 مليار دولار عـام 2024 بنسبـة زيــادة قــدرها 22,9 ٪، يليها تجمع الأسكوا حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 16,9 مليار دولار عـام 2025 مقابل 12,8 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 32,3٪ .

• جــاءت فى المرتبــة الأخيــرة مجموعــة الثمانيـــة الاسلامية الناميــــة حيث بلــغ إجمالــى قيمــة الصادرات 4,00 مليـار دولار عام 2025 مقابـل 4,02 مليار دولار عام 2024 بنسبة انخفاض قدره 0,4 ٪.

• بلغ إجمالى قيمة واردات مصــــر مـــن تلك التجمعـــات 42,3 مليار دولار عام 2025 مقابــــل 40,4 مليار دولار عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 4,6 ٪.

• جـاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة حيـث بلغـت قيمتها 15,0 مليــار دولار عام 2025 مقابــل 14,2 مليار دولار عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5,4 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشــره حيث بلـغ إجمالـــــى قيمـــــة الواردات 12,6 مليــــــار دولار عـــــام 2025 مقابــــل 11,3 مليار دولار عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 11,0٪ .

• جـاءت فى المرتبـة الأخــيرة تجمـع الساحــــل والصحــــراء حيـــــث بلــغ إجمالـى قيمة الواردات 1,2 مليار دولار عام 2025 مقابــل 1,0 مليار دولار عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 12,6 ٪.

التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لاتتضمن مصر

وهى :

تجمع الإتحاد الاوروبى، تجمع الافتا، تجمع النافتا، تجمع رابطة الاسيان، تجمع الميركوسور ومنه يتضح:

• بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 21,7 مليار دولار عــام 2025 مقابــل 19,2 مليـار دولار عـام 2024 بنسبــة ارتفـــاع قدرها 13,0٪.

• جاءت صادرات مصر إلى الإتحاد الأوروبــى فى المرتبــة الأولى حيث بلغت قيمتها 15,2 مليار دولار عام 2025 مقابـل 14,1 مليار دولار عام 2024 بنسبـة ارتفــاع قدرها 8,0٪، يليهــا تجمــع النافتــا حيـث بلـغ إجمالــى قيمـة الصادرات 3,0 مليــار دولار عـام 2025 مقابل 2,5 مليار دولار عـام 2024 بنسبة ارتفاع قـدرها 20,0٪.

• جـاءت فى المرتبـة الأخــيرة مجموعــة تجمـع رابطـــة الآسيــــان حيــــث بلغ إجمالـــــى قيمـــــة الصـــادرات 447,9 مليون دولار عام 2025 مقابــل 367,0 مليــون دولار عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 22,0 ٪.

• بلـغ إجمالى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 45,9 مليار دولار عام 2025 مقابل 41,3 مليار دولار عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 11,1٪.

• جاءت واردات مصـر من الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 21,3 مليار دولار عام 2025 مقابل 22,4 مليار دولار عــام 2024 بنسبة انخفاض قـدره 4,9%، يليها النافتــا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 13,6 مليـار دولار عام 2025 مقابـل8,3 مليار دولار عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 65,0٪ .

• جاءت فى المرتبة الأخيرة تجمع الافتـــــا حيـث بلـغ إجمالـى قيمـة الــــواردات 0.9 مليار دولار عــام 2025 مقابـــل 1,3 مليار دولار عام 2024 بنسبة انخفاض قدره 30,8 ٪.