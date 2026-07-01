2.9 مليار جنيه.. استثمارات شركة كهرباء مصر الوسطى في العام المالى الجديد

ناقشت الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء مشروع الموازنة التخطيطيه للعام المالى 2026/2027 لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والتي تستهدف إجمالي استثمارات تصل إلى 2.9مليار جنيه، وتستهدف الشركة تحقيق وفر في 30/6/2027 بقيمة 458 مليون جنيه.

وتسعى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من خلال مشروع الموازنة التخطيطية تحقيق الرؤية والرسالة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك فى نطاق عمل الشركة الذى يشمل (5) محافظات وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتى تمثل حوالى 51% من مساحة جمهورية مصر العربيه ومن المستهدف أن يصل عدد المشتركين إلى 5.7مليون مشترك في نهاية العام المالي 2026/2027 مقابل عدد مشتركين ( 5.5) مليون مشترك متوقع للعام المالى الحالي بنسبه تطور بلغت حوالى 3.6% ، كما أنه من المستهدف وصـول الحمل الأقصى للشركة إلى ( 3591) ميجاوات مقابل حمل أقصى قدره ( 3580.3) ميجاوات متوقع للعام المالى الحالي بنسبه تطور بلغت حوالى 0.3% لذا تم وضع مشروع للموازنه التخطيطيه للشركة لتحقيق ما يلبى احتياجات جميع العملاء.



وأسفر مشروع الموازنة عن تحقق ربح خلال العام المالي 2026/2027قدره 95.8 مليون جنيه مقابل ربح متوقع فى2025/2026قدره 34.5 مليون جنيه .



واستعرض المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اهم اهداف هذه الخطه والتى تتلخص فى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود بالشبكة وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائى وزمن الانقطاع وتطوير مراكز خدمة العملاء .

وأفاد انه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض فقد استهدفت الشركة تنفيذ خطة لتطوير شبكة الكهرباء بإجمالي قيمة 804.432 مليون جنيه سيتم من خلالها تنفيذ

-مشروعات توسعيه بالشبكة بقيمة 345 مليون جنيه وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط بطول 222 كم والتوسع في شبكة الجهد المنخفض بطول 87كم وتركيب عدد 46 محول جديد وانشاء عدد (2) لوحة توزيع جهد متوسط ،

- عمليات إحلال وتجديد بقيمة 187 مليون جنيه وذلك باحلال 62 كم لشبكة الجهد المتوسط وإحلال 384كم لشبكة الجهد المنخفض واحلال 86 محول .

- تدعيم مدينة الفرافره بعدد 2 وحده توليد قدرة 2 ميجا .ف.أ لكل واحده272.320 مليون جنية.

بالاضافه الى اعتماد مبلغ 167.9 مليون جنيه لتطوير مراكز الخدمه وتدعيم الورش الانتاجيه وأجهزة القياس والعدد والأدوات وخلافه .

مما سيكون له بالغ الأثر في تحسين جوده التغذيه الكهربائيه بشبكة التوزيع بالمحافظات نطاق الشركة .

وقد اطلقت الشركة خطة لتطوير مراكز الخدمه التابعه للشركة وذلك من خلال توحيد الهوية البصرية لمراكز الخدمه وميكنة جميع الخدمات ومن المستهدف تطوير (5) مركز خدمه عملاء خلال العام المالى 2026/2027 حيث بلغ مراكز الخدمه المطوره بالشركة بالهويه البصريه عدد (23) مركز خدمة حتى تاريخه مما سينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمه للجمهور.

وتستهدف الشركة خلال العام المالي 2026/2027 تطوير الأداء المالي بما يحافظ على أصول وأموال الشركة من خلال تدعيم نظام الرقابة الداخلية وكذلك تعظيم ايرادات الشركة من خلال تنفيذ خدمات مباعة وإيرادات تشغيل للغير بمبلغ 5.265 مليار جنيه للعام المالي 2026 /2027 مقابل مبلغ 4.805 مليار جنيه متوقع للعام المالي2025 /2026 بنسبة تطور قدرها 9.57 %.

وفى المجال التجارى فمن المستهدف ان تصل كميه الطاقه المباعه 20.83 مليار ك.و.س خلال 2026/2027 بقيمة 41.51مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 24.6% عن المتوقع للعام المالى الحالي ، وتستهدف الشركة متوسط سعر بيع 199.27قرش/ك.و.س مقابل 169.06 قرش /ك.و.س متوقع خلال العام المالى الحالي بنسبة تطور 17.9% ، بالاضافه الى تطوير الإصدار حيث تستهدف الشركة ان يصل اجمالى الإصدار الى 43.94 مليار جنيه مقابل 35.54مليار جنيه متوقعه خلال العام المالى الحالى بنسبة تطور بلغت 23.6%.

كما تستهدف الشركة ان تصل نسبه الفقد الى 15.5% من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تساهم في خفض نسبة الفقد الفني والغير الفني ومنها :

- عمل اتزان أحمال على المحولات لتحسين نسبة الفقد

- التحميل الأمثل لمكونات الشبكة طبقا لأحمالها التصميمية

- مراجعة شبكة الأرضي مع تركيب أراضي موضعية للمشتركين الجدد .

- التصوير الحراري على مكونات الشبكة لمعالجة النقاط الساخنة أثناء عمل الصيانة الدورية.

- تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات .

- تغيير مقاطع الموصلات والكابلات لتتناسب مع الأحمال لشبكة الجهد المتوسط بطول ( 61. كم .

- القياسات المستمرة لمعامل القدرة لدى كبار المشتركين وتركيب المكثفات إن لزم الآمر .

- الاستفادة القصوى من القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2024 الخاص بتركيب عدادات كودية لمستمدى التيار بطريقة غير شرعية بدون استثناءات .

- الاستمرار فى تركيب عدادات قياس تجميعية لمتابعة استهلاكات التجمعات الزراعية التى تستمد التيار عن طريق التعديات من الاراضى الصحراوية سواء تم تركيب عدادات كودية لها او لم يتم تركيب عدادات كودية ومحاسبة هذه التجمعات من الاستهلاكات الاجمالية الفعلية .

- الاستمرار في تركيب العدادات التجميعيه بالمناطق الاكثر فقدا.

- الاستمرار فى لجان متابعة ومراجعة الاستهلاكات من العدادات للمصالح الحكومية ودور العبادة والحكم المحلى لحصر الاستهلاكات الفعلية مع متابعة تركيب عدادات مسبقة الدفع وحصر الاستهلاكات خارج نطاق العدادات والمحاسب عليها .

- متابعة بروتوكول التعاون مع شركة شعاع لمتابعة اكواد شركة شعاع خاصة المعطل والمغلق .

وفى سياق متصل تستهدف الشركة ان تصل نسبة التحصيل الى 96.97% من الإصدار الى الإصدار لذلك سيتم اتخاذ مجموعه من الاجراءات لتنشيط التحصيل وذلك من خلال

- تطبيق نظام التحصيل الالكتروني بالتعاون مع احد البنوك التجارية وشركات الدفع الالكتروني ويتم والجرد الكترونيا يوميا على المحصلين مما ساهم في تحصيل مستحقات الشركة أولا بأول ومراقبة أعمال التحصيل بكافة فروع وهندسات الشركة من خلال الربط مع برنامج الخزينة .

- متابعة أعمال الكشف للعدادات التقليدية وكذا العدادات مسبقة الدفع من خلال الفحص بنظام القارئ الضوئي مما ساهم في متابعة قيم الإصدار للعدادات التقليدية والعدادات مسبقة الدفع التي لم تقم بالشحن أو المعطلة مما كان له بالغ الاثر في زيادة قيم الإيرادات وبالتالي تحصيل مستحقات الشركة .

- الاستمرار فى تنشيط دور أقسام شرطة الكهرباء والضبطية القضائية الممنوحة للعاملين بالشركة لتحصيل مستحقات الشركة من سارقي التيار ومخالفي شروط التعاقد مع التنبيه بحصر الأحمال الفعلية لمحاضر السرقات

- استمرار الالتزام التام بالحصول على المتاح من الاعتمادات المالية للمديونيات الحكومية ومصادقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئات الاقتصادية .

- استمرار تنشيط تحصيل المتأخرات للقطاع المنزلي والخاص بواسطة لجان يتم تشكيلها للمرور على المشتركين يتبعها لجان فصل التيار عن المتأخرين عن السداد مع تركيب عدادات مسبوقة الدفع للمتقاعسين عن السداد

- استمرار التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بسرعة تركيب عدادات مسبوقة الدفع للمصالح والهيئات الحكومية ودور العبادة