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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يعلن ضم المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه بعقد طويل الأمد

ليفربول يعلن ضم المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه بعقد طويل الأمد
ليفربول يعلن ضم المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه بعقد طويل الأمد
أ ش أ

 أعلن نادي ليفربول رسميًا إتمام صفقة ضم المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه من ستاد رين بعقد طويل الأمد.

وكان النادي قد اتفق على ضم اللاعب الفرنسي إلى صفوفه في وقت سابق من العام الحالي، ومن المقرر إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانتقل جاكيه إلى ليفربول بعد تدرجه في فرق الشباب بنادي رين، حيث شارك في 33 مباراة مع الفريق الأول، وشارك في 21 مباراة منها خلال موسم 2025-2026، الذي انتهى مبكراً بسبب إصابة في الكتف تعرض لها في فبراير.

كما اكتسب جاكيه، لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، خبرة سابقة من خلال مشاركته في 24 مباراة خلال فترة إعارته التي امتدت لحوالي 12 شهراً مع نادي كليرمون فوت.

وعقب إتمام انتقاله لليفربول، قال جاكيه: "أشعر بحالة جيدة جداً، والانطباعات الأولى إيجابية، وأنا سعيد للغاية بالبدء هنا".

وعن انضمامه للريدز، قال: "بالنسبة لي، إنه حلم كبير، إنه نادٍ عريق.. نادٍ مثل ليفربول، إنه حلم كبير بالنسبة لي".

نادي ليفربول المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه ستاد رين

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