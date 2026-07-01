762 مليون جنيه لرفع كفاءة أداء الشبكة.. كهرباء شمال الدلتا تعتمد ميزانيتها السنوية

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في اجتماعها برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر.



واستعرض المهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الموازنة التخطيطية للشركة خلال العام المالي 2027/2026 حيث أكد أنه من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 762.357 مليار جنيه لرفع كفاءة أداء الشبكة، كما تستهدف الشركة توسعات وإحلال خلال

‏-خطوط الحهد المتوسط بتكلفة ( ١٧١.٦.٧ ) مليون جنية .

-حلقات كابلات جهد متوسط بتكلفة ( ٢٦١.٧٨٥ ) مليون جنية .

-شبكات الجهد المنخفض بتكلفة ( ١٦٧.٤١٩ ) مليون جنية .

-سلاسل رفع قدرات المحولات بتكلفة ( ٧١.٤٧٠ ) مليون جنية .

-كابلات الجهد المنخفض بتكلفة ( ١٥.٥٩٨ ) مليون جنية .

-تحسين الجهد بتكلفة ( ٤٣.٠٧٨ ) مليون جنية .

-إحلال لوحات التوزيع بتكلفة ( ٢٣ ) مليون جنية .

-توسعات المكثفات بتكلفة ( ٨.٤ ) مليون جنية .

-المتابعة وتحديد المهمات اللازمة لتنفيذ برامج أعمال الصيانة المبرمجة والتنفيذ طبقًا للأصول الفنية المعتمدة لضمان أعلى مستوى للجودة مقدم للمشترك .

-خفض معدلات الأعطال والطاقه الغير مستغله وزمن الفصل علي الجهدين المتوسط والمنخفض .

-إنشاء فرق متخصصة لأعمال الصيانة المبرمجة لشبكة الجهد المنخفض حيث إن الفرق الموجودة حاليًا معنية بأعمال الصيانة الطارئة في حال حدوث أعطال.

تحسين جهود وإستمرارية التغذية بالشبكة عن طريق :

-الربط الحلقي للمغذيات الإشعاعية علي شبكة الجهد المتوسط لضمان إستمرارية التغذية وذلك لإعطاء إتاحية للتحكم والتشغيل لضبط نقاط الفتح للحلقات لضمان التحميل الإقتصادي و الآمن للمهمات .

-تقسيم المغذيات التي تعدت الحمل التصميمي بإنشاء مغذيات جديدة لتخفيف الأحمال على المغذيات القائمة إستيعاب الأحمال المستقبلية .

-ربط أجهزة الفصل وإعادة التوصيل الأوتوماتيكي (AUTO RECLOSER) بنظام التحكم عن بعد لسرعة اكتشاف العطل وتحديد مكانه.

-متابعة جهود محطات المحولات والموزعات ومعامل القدرة بصفة مستمرة لتحديد أماكن الإنخفاض في الجهد في شبكة الجهد المتوسط بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء .

-تحليل الأعطال لشبكتي الجهد المتوسط والمنخفض شهرياً لوضع الحلول المناسبة لتلافيها وعدم تكرارها .

-تنفيذ برنامج المسح الخطي المترجل والتصوير الحراري لجميع مهمات الشبكة ومعالجة جميع النقاط الساخنة.

-تنفيذ الصيانة الوقائية طبقاً لحالة المعدة لتلافي حدوث الأعطال وتقليل زمن الفصل .

-معالجة إنخفاض الجهد علي شبكة الجهد المنخفض من خلال برنامج قياس الأحمال والجهود الذي يتم شهرياً .

الخطة الاستثمارية

-مستهدف لمشروعات ملك الغير مبلغ (٥٥٠) مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .

-المشروعات القومية المستهدفه خلال العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ :

-تطوير ورفع كفاءة طريق شرق الرياح التوفيقي بطول ٧٣ كيلومتر (بنها – المنصورة) لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة.

-إزالة المهمات الكهربائية المتعارضة مع توسعة الطريق الدولي الساحلي لرصف الشاحنات.

-إزالة المهمات الكهربائية المتعارضة مع توسعة وازدواج طرق (رافد جمصة، الرياض / سيدي سالم، فارسكور / الزرقا).

-مشروع تحيا مصر بمدينة المنصورة – المرحلة الأولى.

-توصيل التيار الكهربائي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

-استكمال توصيل التيار الكهربائي لمشروعات (دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة) التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

-توصيل التيار الكهربائي للمخازن الاستراتيجية للأدوية داخل القاعة الجوية بشاوة – محافظة الدقهلية.

-التوصيل للمنطقة اللوجستية بطلخا – قطاع جنوب الدقهلية.

-استكمال التوصيل لمحطات الغاز الطبيعي المدرجة بخطة الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

-التوصيل لمحطات المعالجة ورفع مياه الشرب والصرف الصحي.

-محطات الري الحقلي والمطور.

-المشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر.

-أبراج إشارات السكة الحديد خط طنطا / المنصورة / دمياط.

مشروع تعديل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية:

-تم تنفيذ تسع مراحل خلال الفترة من عام ٢٠١٧/٢٠٢٦ بإجمالي أطوال (٢٢٧.٧٢٣) كم، بتكلفة (٣٦٧.٤٩٨) مليون جنيه.

مشروع حياة كريمة:

-استكمال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بمراكز (شربين – مطوبس – كفر سعد) بإجمالي عدد (٧٢) قرية، تم استلام عدد (٥٧) قرية، ومتبقي عدد (١٥) قرية بنسبة تنفيذ ٩٧٪.

-تم دراسة المرحلة الثانية لعدد (١١) مركزًا بنطاق الشركة بإجمالي عدد (٢٩٢) قرية [عدد (٢) مركز بقطاع شمال الدقهلية، وعدد (٣) مراكز بقطاع جنوب الدقهلية، وعدد (٤) مراكز بقطاع كفر الشيخ، و(٢) مركز بقطاع دمياط].

بإجمالي تكلفة ( ٣٥.٣٠٠ ) مليون جنيه لتطوير الأعمال المدنية ورفع كفاءة المباني خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧:

-مستهدف إنشاء مبنى لوحة توزيع (ميت الديبة بهندسة قلين) – قطاع كفر الشيخ.

-إحلال وتجديد لوحات توزيع (المطرية، منية النصر) قطاع شمال الدقهلية – (الإمام الشافعي) قطاع جنوب الدقهلية – (سيدي سالم مدينة) قطاع كفر الشيخ – (موزع رقم ٣ الصناعية دمياط الجديدة، موزع رقم ١٢ دمياط الجديدة) قطاع دمياط.

-مستهدف تطوير ورفع كفاءة مباني الهندسات: (منية النصر، مدينة وقرى المنزلة) قطاع شمال الدقهلية – (مدينة السنبلاوين) قطاع جنوب الدقهلية – (مدينة وقرى سيدي سالم، قرى غرب كفر الشيخ، بيلا، قرى شرق كفر الشيخ، مطوبس) قطاع كفر الشيخ – (شمال دمياط، كفر سعد، الروضة، الشعراء) قطاع دمياط.

-تطوير مخزن الخردة ومخزن قطاع كهرباء كفر الشيخ.

-دهان واجهات مبنى التحكم ومبنى القطاعات المالية والمشتريات.

-مستهدف ترميم عدد (٢٠) غرفة محول.

بإجمالي تكلفه ( ١٤.٨٧٠ ) مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء مستهدف تطوير عدد ( ١٤ ) مركز خدمة عملاء وعدد ( ٤ ) مراكز شحن عدادات .

-في إطار التيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة تم توفير خدمة الدفع الإلكتروني ( فورى، سهل، بى بلس ، خالص ) مما يسهل على العميل شحن كارت عداد مسبوق الدفع من أي مكان وفى أي وقت وكذلك سداد الفواتير.

-تفعيل خدمة الشحن عن طريق الموبايل حيث تم توفير كروت للعدادات مزودة بخاصية NFC للعدادات الجديدة والعدادات الموجودة في الخدمة عبر تطبيق (سهل ، ماي فورى ).

العدادات :

-مستهدف أن يصل عدد العدادات مسبوقه الدفع عدد ( ٤.١٠٩ ) مليون عداد نطاق الشركة وعدد ( ٤٢.٣٠٦ ) ألف عداد ذكي بالإضافة إلي مستهدف مشروع الجايكا لتركيب عدد ( ١٧٥ ) ألف عداد ذكي .

بهدف تحسين كفاءة إستخدام الطاقة و خفض الفقد الفني والتجاري وتحسين إستمرارية وكفاءة إمدادات الطاقة الكهربائيه من خلال تحديث نظام توزيع الكهرباء وتركيب عدادات ذكيه وتحديد حالات سرقات التيار وبالتالي المساهمة في التنمية الإقتصادية للمنطقة عن طريق تقليل فترة الإنقطاعات على المشتركين و سرعة تحديد أماكن الأعطال ونقاط الضعف بالشبكة لإدراجها ضمن الدراسات المستقبليه وفقاً لتنامي الأحمال تستهدف الشركة إستكمال مشروع مركز التحكم في شبكات الجهد المتوسط بمحافظة دمياط من خلال قرض ممول من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وجارى عمل الإختبارات النهائية للمشروع تمهيداً لتسليم المشروع .

-متابعة تحكمات ( الدقهلية، كفر الشيخ ، دمياط ) لضمان أن أعمال التحكم والتشغيل علي شبكة الجهد المتوسط تتم من خلال مراكز التحكمات الرئيسية .

-إعداد دراسة بتطوير مركز التحكم بالدقهلية بالتنسيق مع إستشارى بنك الإستثمار الأوروبي (COWATER) وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع عن طريق المنحة المقدمة من بنك الإستثمار الأوروبي .

بإجمالي مبلغ ( ١٨ ) مليون جنيه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تستهدف شراء عدد (٣) سيارة كابينة مزدوجة، و(٧) سيارة كابينة مفردة لرفع كفاءة وسائل النقل .

-رفع كفاءة منظومة وحدات الطوارئ عن طريق إضافة وحدة ديزل قدرة (٥٠٠) ك.وات محمولة، ليصبح إجمالي عدد وحدات الديزل المحمولة بنطاق الشركة (١٥) وحدة.

-جارى توريد عدد (١) وحدة طوارئ ثابتة لمركز التحكم بقطاع دمياط بقدرة (٢٥٠) ك.وات، ليصبح إجمالي الوحدات الثابتة عدد (٣) وحدات.

-تأهيل وحدة الطوارئ بقدرة (٥٠٢) ك.وات، ورفع كفاءتها، وتغيير الكابينة، وإضافة تحكم رقمي.

-تجهيز عدد (٢) محول طوارئ بقدرة (٥٠٠) ك.ف.أ، ليصبح إجمالي عدد محولات الطوارئ بنطاق الشركة (٢٩) محولًا.

حرصاً علي سلامة العاملين وحفاظاً علي المهمات التأكيد علي تعليمات السلامة والصحة المهنية ومستهدف الإستمرار في عقد الدورات التدريبية والندوات التوعوية لتنشيط جميع العاملين بفرق الصيانة وفرق إزالة الأعطال لزيادة الوعي بأهمية اتباع الإجراءات التنظيمية والفنية أثناء العمل على شبكتي الجهدين المتوسط والمنخفض بعدد (٤٨) ندوة شهريًا.

-التأكيد على إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وقواعد الأمان وتأمين منطقة العمل وتحليل وشرح أسباب الحوادث وكيفية التصرف في حالة التعرض للإصابات أثناء العمل والإجراءات التي يجب اتباعها.

-متابعة برنامج اختبار كافة مهمات السلامة والصحة المهنية وتكهين واستبعاد أي مهمات تالفة.

-متابعة اختبارات تجديد فئات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشبكات.

-المرور لمراجعة إحكام الغلق وسد الفتحات وتغطية الكابلات ورفع التوصيلات العشوائية وتحديث البيانات وتأمين مهمات الشبكة.

-مراجعة منظومات الإطفاء (خطوط الحريق، الطفايات، أنظمة الإنذار، أجهزة الإطفاء اليدوي والتلقائي والثابتة) الموجودة بكل المواقع للتأكد من صلاحية التشغيل لعدد (٢٣٠٠) طفاية.

-تحديث خطط الإخلاء والطوارئ بعدد (٦٤) خطة لجميع المباني والمخازن، وعمل سيناريو الإخلاء وتجارب الحريق الوهمية و مستهدف إنهاء إعتماد شهادة صلاحية المنشآت لإشتراطات الوقاية من أخطار الحريق لعدد (١٠) مبانٍ إدارية وعدد (٤) مخازن من إدارات الحماية المدنية حسب الموقع الجغرافي.

-إستكمال تغطية منظومة الإطفاء التلقائي بالخرطوم الحساس لعدد (٣٥٠٠) طفاية للأكشاك وغرف المحولات حيث تم تركيب عدد (٤٠٠) جهاز إطفاء كمرحلة أولى وجارٍ الاستكمال.

-إستكمال تغطية منظومة الإطفاء التلقائي المعلق بالسقف لعدد (٣٠٠) طفاية للأكشاك وغرف المحولات حيث تم تركيب (١٨٠) جهاز إطفاء كمرحلة أولى وجاري الإستكمال.

-إستكمال مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين (شبكات – الورش) وإستبدال المتهالك، حيث تم شراء عدد (١٠٠٠) أفرول – (٥٦٥) خوذة – (٤٥٠) حذاء – (١٠٠٠) جوانتي، ومستهدف شراء عدد (١٠٠٠) أفرول – (١٥٠) خوذة – حذاء (٥٠٠).

-مستهدف شراء عدد (٢٠) مبين جهد متوسط بالعصا بدل تالف – عدد (٨٠) سلم (١١، ٨، ٦) متر بدل متهالك – (٤٠٠٠) قفل أمان موحد – (٢٠) مجموعة أرضي جهد متوسط خارجي وداخلي – (٣٠) حزام أمان.

وفي مجال تحسين كغاءة الطاقه تستهدف الشركه الإستمرار فى عمل دراسات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتقديم الدعم الفني في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لجميع المشتركين والهيئات والمباني الحكومية .

-الإستمرار في إنشاء محطات طاقة شمسية أعلى المباني التابعة للشركة حيث تم تنفيذ عدد (٤١) محطة طاقة شمسية بإجمالي قدرة (٥٢٦) ك.وات ومتبقى تنفيذ عدد (٩) محطة طاقة شمسية بإجمالي قدرة (١٨٠) ك.وات ومستهدف إنشاء عدد (٥) محطة طاقة شمسية بقدرة (٧٥) ك.وات خلال العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ ومتبقى عدد (٢٥) محطة طاقة شمسية بقدرة (٢٢٠) ك.وات مستهدف انشاؤها حتى العام المالى ٢٠٣٠/٢٠٢٩ ليصل اجمالى عدد المحطات أعلى المباني ملك الشركة الى (٨٠) محطة بقدرة إجمالية (١٠٠١) ك.وات .

-الاستمرار فى تقديم الدعم الفني لإنشاء محطات طاقة شمسية متصلة بالشبكة (ملك الغير ) حيت تم الربط على الشبكة والتعاقد لعدد (٥٤) محطة شمسية بنظام صافى القياس بإجمالي قدرات (٤٧٤٦.٧) ك.وات بالإضافة إلى (٢) محطة شمسية بنظام الإستهلاك الذاتي بإجمالي قدرات (٣٤٠٠) ك.وات ومستهدف إنشاء (١٤) محطة طاقة شمسية ملك الغير بنظام صافى القياس بإجمالي قدرة ( ٢٨٠٠ ) ك.وات ، بالإضافة إلى ( ٢ ) محطة طاقة شمسية ملك الغير بنظام الإستهلاك الذاتى بإجمالي قدرة (55) ك.وات

-الإستمرار في متابعة الجديد في مجال الهيدروجين الأخضر وكيفية تطبيقه والإستفادة منه .

تستهدف الشركة نسبة فقد ١٦.٨ ٪؜ للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ وزياده في عدد المشتركين نحو ( ١٤٣ ) ألف مشترك ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى ( ٥.٣٧٩ ) مليون مشترك؜ وذلك عن طريق زيادة إيرادات الطاقة و المتحصلات النقدية .