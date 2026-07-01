مصرع سائق كراكة في ترعة الإسماعيلية أثناء أعمال تطهير قرب أبوصوير

لقي سائق كراكة مصرعه، اليوم، إثر سقوطه في مياه ترعة الإسماعيلية أثناء تنفيذ أعمال تطهير بالمنطقة الواقعة بالقرب من مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث خلال مباشرة السائق عمله على إحدى الكراكات المخصصة لتطهير الترعة، قبل أن يسقط في المياه ويختفي عن الأنظار، ما استدعى الدفع بفرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهودها المكثفة للبحث عن جثمان السائق، وسط متابعة ميدانية من المسؤولين، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والوقوف على ملابسات الحادث.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات والتقارير الفنية الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة حتى الآن.