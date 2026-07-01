35 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بقرى كفر أبو جندي ومنشأة العياري وشبرا نباص وكفر سعدون بمركز قطور، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 6 محاضر، تضمنت مخالفة نقص وزن بمخبز بقرية منشأة العياري بواقع 18 جرامًا، ومخالفتي نقص وزن بمخبزين بقرية شبرا نباص بواقع 14 و9 جرامات، ومخالفة نقص وزن بمخبز بقرية كفر سعدون بواقع 9 جرامات، إلى جانب مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين بمخبز بقرية كفر أبو جندي، ورصد غلق أحد المخابز بالقرية ذاتها.

تحرك رقابي

كما نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات تفتيش على المخابز بالمناطق المستهدفة، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بقرى كفر أبو جندي ومنشأة العياري وشبرا نباص وكفر سعدون إلى 11 محضرًا.

وفي السياق ذاته، أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة تموين كفر الزيات أسفرت عن تحرير 12 محضرًا، شملت 4 محاضر نقص وزن، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لعدم نظافة، ومحضرين للتوقف عن الإنتاج. كما أسفرت الحملات بإدارة تموين قطور عن تحرير 4 محاضر، بواقع 3 مخالفات نقص وزن ومخالفة غلق، فيما حررت إدارة تموين مركز المحلة الكبرى 8 محاضر، تضمنت 5 مخالفات نقص وزن، ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل،وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية 35 محضرًا.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بحصص الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز وصون حقوق أهالينا.