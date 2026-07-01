اسمه في سجل الأبطال.. محافظ الدقهلية ينعى قائد الحماية المدنية بالقاهرة

نعى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، ونجل شقيق اللواء سعد الشربيني، محافظ الدقهلية الأسبق، الذي وافته المنية متأثرا بالإصابات التي تعرض لها أثناء مشاركته البطولية في إخماد حريق بمنشية ناصر، وذلك إثر انهيار عقار على قوات الحماية المدنية أثناء عمليات الإنقاذ.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص عزائه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأهله وذويه الصبر والسلوان، وأكد أن الفقيد رحل وهو يؤدي واجبه الوطني النبيل، ليسجل اسمه في سجل الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إنقاذ الآخرين.