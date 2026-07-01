قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام عطلة متتالية.. جدول الإجازات الرسمية 2026
الكونغو تتفوق على منتخب إنجلترا بهدف في الشوط الأول بالمونديال
حقيقة احتجاز جثمان بمستشفيات جامعة قناة السويس.. بيان رسمي يحسم الجدل
إحالة طبيبة أسنان شبرا الخيمة و6 آخرين للجنايات في واقعة مشاجرة الوحدة الصحية
أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم
القبض على المتهم بإدارة 72 موقع إلكتروني يبث أفلام ومسلسلات مسروقة
حبس سائق رئيس مدينة طابا 4 أيام.. والتحقيقات تواصل كشف ملابسات الحادث
أستاذ علوم سياسية: غموض اتفاق واشنطن وطهران يُفجر الخلافات.. ومخاوف من فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز
الكهرباء تبدأ تقنين أوضاع أكثر من مليون عداد كودي .. وخطة لتحويلها إلى عدادات قانونية
احتجاجات واسعة في جنوب أفريقيا ضد الهجرة غير الشرعية.. واستنفار للشرطة
26 مدرسة في 14 محافظة| خريطة أماكن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية
بعد انتهاء المهلة.. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي في القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقابل دولار واحد ولمدة 99 عاما.. إسرائيل تخصص أرضا فلسطينية مصادرة لأمريكا لبناء سفارة دائمة في القدس

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وقعت سلطات الاحتلال الإسرائيلة والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقية تمنح بموجبها واشنطن قطعة أرض في القدس المحتلة، مملوكة للفلسطينيين، مقابل دولار واحد فقط ولمدة 99 عامًا، بهدف إنشاء المقر الدائم للسفارة الأمريكية في المدينة.

ووقع الاتفاق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في إطار اتفاق قالت الخارجية الإسرائيلية إنه يمهد لبدء نقل السفارة الأمريكية من مقرها الحالي إلى مجمعها الدائم الجديد في القدس.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، معتبرة أنها امتداد مباشر لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

وخلال مراسم التوقيع، وصف ساعر قرار ترامب بنقل السفارة بأنه “تصحيح تاريخي”، مشددًا على أن بدء تنفيذ مشروع المقر الدائم في مجمع اللنبي جنوب القدس من شأنه ترسيخ هذه الخطوة على المدى الطويل.

من جانبه، أوضح هاكابي أن عقد الإيجار يمتد لـ99 عامًا مقابل دولار واحد فقط، معتبرا أن المشروع الجديد يعزز الحضور الأمريكي في القدس، ومكررًا وصف المدينة بأنها “العاصمة الأبدية لإسرائيل”.

وتعود جذور هذا الملف إلى عام 1967، حين احتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال الحرب العربية الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقًا المدينة عاصمة موحدة لها، وهو موقف لا يحظى باعتراف دولي واسع.

وفي ديسمبر 2017، أعلن ترامب رسميًا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأصدر قرارًا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، قبل افتتاح المقر المؤقت للسفارة في مايو 2018، في خطوة أثارت حينها موجة انتقادات دولية واسعة باعتبارها مخالفة للإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني للمدينة.

سلطات الاحتلال الإسرائيلة إسرائيل إسرائيل والولايات المتحدة القدس المحتلة السفارة الأمريكية لدى تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الدوري الفلسطيني

رسميًا.. استئناف النشاط الكروي الفلسطيني في سبتمبر بعد غياب 3 سنوات

سيف الجزيري

أول رد فعل من سيف الجزيري بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منتخب مصر

تيخيرا حكماً لمباراة مصر وأستراليا في مونديال 2026

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد