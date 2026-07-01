مقابل دولار واحد ولمدة 99 عاما.. إسرائيل تخصص أرضا فلسطينية مصادرة لأمريكا لبناء سفارة دائمة في القدس

وقعت سلطات الاحتلال الإسرائيلة والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقية تمنح بموجبها واشنطن قطعة أرض في القدس المحتلة، مملوكة للفلسطينيين، مقابل دولار واحد فقط ولمدة 99 عامًا، بهدف إنشاء المقر الدائم للسفارة الأمريكية في المدينة.

ووقع الاتفاق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في إطار اتفاق قالت الخارجية الإسرائيلية إنه يمهد لبدء نقل السفارة الأمريكية من مقرها الحالي إلى مجمعها الدائم الجديد في القدس.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، معتبرة أنها امتداد مباشر لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

وخلال مراسم التوقيع، وصف ساعر قرار ترامب بنقل السفارة بأنه “تصحيح تاريخي”، مشددًا على أن بدء تنفيذ مشروع المقر الدائم في مجمع اللنبي جنوب القدس من شأنه ترسيخ هذه الخطوة على المدى الطويل.

من جانبه، أوضح هاكابي أن عقد الإيجار يمتد لـ99 عامًا مقابل دولار واحد فقط، معتبرا أن المشروع الجديد يعزز الحضور الأمريكي في القدس، ومكررًا وصف المدينة بأنها “العاصمة الأبدية لإسرائيل”.

وتعود جذور هذا الملف إلى عام 1967، حين احتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال الحرب العربية الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقًا المدينة عاصمة موحدة لها، وهو موقف لا يحظى باعتراف دولي واسع.

وفي ديسمبر 2017، أعلن ترامب رسميًا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأصدر قرارًا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، قبل افتتاح المقر المؤقت للسفارة في مايو 2018، في خطوة أثارت حينها موجة انتقادات دولية واسعة باعتبارها مخالفة للإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني للمدينة.