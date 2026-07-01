وزير الري: حماية المجاري المائية مسئولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن الوصول إلى حالة من الوعي الجماعي لدى المواطنين يعد أحد أبرز أهداف الوزارة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن حماية المجاري المائية مسئولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات والمواطنين.

وأكد سويلم - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم /الأربعاء/ - أن الترع تمثل شريانًا حيويًا تعتمد عليه الدولة في توفير مياه الشرب وإنتاج الغذاء، موضحًا أن المياه التي تصل إلى المنازل تمر في الأصل عبر شبكة الترع قبل خضوعها لمراحل المعالجة والتنقية، كما تُستخدم في ري الأراضي الزراعية.

وحذر وزير الري من خطورة إلقاء المخلفات والطيور والحيوانات النافقة في الترع، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، وتؤثر سلبًا على كفاءة وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، خاصة خلال أعمال تطهير المجاري المائية.

وشدد على أن تبرير البعض لإلقاء المخلفات في الترع بدعوى عدم توافر أماكن مخصصة للتخلص منها أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الترع لا يمكن التعامل معها كمقالب للنفايات، لكونها مصدرًا رئيسيًا للمياه والغذاء وركيزة أساسية لحياة ملايين المواطنين.

وأشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة مسئولية مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، في مقدمتها وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والداخلية، والصناعة فيما يتعلق بإعادة تدوير المخلفات، إلى جانب وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بمتابعة ونقاش مستمر داخل الحكومة، وأن جميع الجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة لمعالجته وفق الإمكانيات المتاحة.