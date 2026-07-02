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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمناسبة عيد الأب.. شيري TIGGO 9 تبرز إمكاناتها بوصفها سيارة عائلية

TIGGO 9
TIGGO 9
كريم عاطف

سلطت شركة شيري الضوء على قدرات سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات TIGGO 9، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأب، مؤكدة أن السيارة صممت لتلبية احتياجات الأسرة العصرية من خلال الجمع بين الأداء القوي، ومستويات الراحة العالية، وأنظمة السلامة المتطورة، بما يجعلها خيار مناسب للرحلات اليومية والسفر العائلي.

وأكدت الشركة أن TIGGO 9 تعتمد على أحدث تقنيات منظومة CHERY Super Hybrid من الجيل الخامس، والتي توفر أداء قوي واستجابة سريعة مع كفاءة في استهلاك الوقود، إلى جانب ناقل حركة هجين ثلاثي السرعات يمنح السائق قيادة أكثر سلاسة وثبات سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة.

وأضافت أن السيارة توفر تجربة قيادة متوازنة بفضل نظام التوجيه الدقيق والاستجابة السريعة، وهو ما يمنح السائق مزيد من الثقة والتحكم في مختلف ظروف القيادة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الراحة لجميع الركاب.

وعلى صعيد المقصورة الداخلية، تأتي TIGGO 9 بتصميم رحب يستوعب حتى سبعة ركاب وفق توزيع مقاعد 5+2، مع استغلال ذكي للمساحات الداخلية لتوفير أقصى درجات الراحة خلال الرحلات العائلية.

وتضم السيارة مجموعة من التجهيزات الفاخرة، تشمل نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، بالإضافة إلى نظام صوتي من Sony وزجاج عازل للضوضاء، ما يخلق بيئة هادئة ومريحة داخل المقصورة سواء في الاستخدام اليومي أو أثناء السفر لمسافات طويلة.

وفي مجال السلامة، زودت شيري سيارتها بهيكل مصنوع بنسبة 85% من الفولاذ عالي الصلابة، إلى جانب ست وسائد هوائية وأنظمة متطورة لمساعدة السائق L2+ ADAS، والتي تضم عدد من التقنيات الذكية القادرة على مراقبة الطريق، والتنبيه إلى المخاطر المحتملة، والمساهمة في تقليل احتمالات وقوع الحوادث.

كما تتميز السيارة ببطارية تحمل معيار الحماية IP68 لمقاومة الماء والغبار، مع تقنية لفصل الطاقة خلال أجزاء من الثانية عند الضرورة، بما يعزز مستويات الأمان في مختلف ظروف التشغيل.

وفيما يتعلق بالكفاءة، توفر TIGGO 9 مدى قيادة كهربائيا يصل إلى 90 كيلومتر وفق معيار NEDC، بينما يبلغ إجمالي مدى السير نحو 1300 كيلومتر مع البطارية المشحونة وخزان الوقود الممتلئ، وهو ما يمنح السائق حرية أكبر في السفر دون القلق من التوقف المتكرر لإعادة الشحن أو التزود بالوقود.

كما تدعم السيارة تقنية V2L بقدرة 6.6 كيلوواط، والتي تتيح تشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية، ما يجعلها خيار عملي لمحبي الرحلات والتخييم والأنشطة الخارجية.

وأكدت شيري أن TIGGO 9 تعكس فلسفة العلامة في تطوير سيارات تلبي احتياجات الأسرة، عبر توفير مزيج من الأداء، والرحابة، والتكنولوجيا، وأنظمة الأمان، بما يمنح الآباء وعائلاتهم تجربة قيادة أكثر راحة وثقة في مختلف الرحلات.

شركة شيري Tiggo 9 عيد الأب السفر العائلي Chery CHERY Super Hybrid

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