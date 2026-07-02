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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في موسمه.. ماذا يحدث للجسم عند تناول التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
نهى هجرس

يساعد تناول التين الشوكي على تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب.

ويعد إدراج التين الشوكي في نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من تناولك للألياف وفيتامين سي والمغنيسيوم. 

يتميز التين الشوكي بمذاق حلو يشبه مذاق البطيخ أو التوت، كما يحصل جسمك على المزيد من العناصر الغذائية.

فوائد التين الشوكي 

يُعد التين الشوكي مصدراً جيداً للعديد من الفيتامينات والمعادن التي لا يحصل عليها الكثير من الناس بكميات كافية.

على سبيل المثال، توفر حصة كوب واحد من فاكهة التين الشوكي 7٪ من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم .

البوتاسيوم ضروري للتحكم في ضغط الدم ، وانقباض العضلات، ووظائف حيوية أخرى.

يُعدّ التين الشوكي مصدراً غنياً بفيتامين سي والمغنيسيوم ، وهما عنصران أساسيان في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي والعصبي، والجلد، والقلب، وغيرها. ويُلاحظ انخفاض مستويات هذين العنصرين في النظام الغذائي لكثير من الناس، وخاصة كبار السن.

يعد التين الشوكي غنياً بفيتامين ج والمغنيسيوم والنحاس، كما أنه مصدر للبوتاسيوم، وتحتوي الثمرة أيضاً على كميات أقل من عناصر غذائية أخرى، مثل الكالسيوم والعديد من فيتامينات ب.

يُعد التين الشوكي مصدراً مركزاً بشكل خاص للمغنيسيوم، وهو معدن يشارك في العديد من العمليات المهمة في الجسم، مثل تنظيم ضغط الدم والاستجابة للإجهاد.

كما أن هذه الفاكهة مصدر جيد للألياف، وهو أمر مهم لصحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى عدد من المركبات النباتية الواقية، مثل البوليفينولات والفلافونويدات والبيتالينات.

تتمتع هذه المواد بتأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد تساعد في الحماية من تلف الخلايا وتقليل علامات الالتهاب.

التين الشوكي فوائد التين الشوكي الالياف مضادات الأكسدة

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