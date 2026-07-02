بعد طرحه.. «فاميلي بيزنس» يواصل تصدره للمشاهدات في مصر

تصدر فيلم «فاميلي بيزنس»، من بطولة الفنان محمد سعد، قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس في مصر، محافظًا على المركز الأول لليوم العاشر على التوالي، وذلك بعد فترة قصيرة من طرحه عبر المنصة، عقب عرضه في دور السينما خلال موسم عيد الفطر الماضي.

أبطال فيلم فاميلي بيزنس

وفيلم “فاميلي بيزنس” من بطولة محمد سعد و غاده عادل و دنيا سامي وهيدي كرم و أحمد الرافعي ومحمود عبد المغني و اسامه الهادي و من تأليف ورشة 3Bros وانتاج محمد رشيدي رشيدي فيلمز وإخراج وائل احسان ويعتبر ذلك هو التعاون الثاني بين النجم الكبير محمد سعد و المنتج محمد رشيدي بعد نجاحهما الكبير في فيلم "الدشاش" الذي حقق أعلى الايرادات بمصر والدول العربية.

أحداث فيلم فاميلي بيزنس

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول عائلة بسيطة اعتادت تنفيذ عمليات سرقة محدودة، قبل أن يقرر الأب الابتعاد عن عالم الجريمة والبحث عن حياة مستقرة لأسرته، إلا أن ضيق الظروف يدفعه إلى تنفيذ خطة مختلفة، تعتمد على تسلل أفراد العائلة للعمل داخل منزل أسرة ثرية، دون أن يعلم أصحاب المنزل أو حتى العاملون فيه بوجود صلة قرابة بينهم.