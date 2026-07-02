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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الروسي يستهدف مصنعا أوكرانيا لإنتاج أنظمة التحكم

الجيش الروسي
الجيش الروسي
محمود نوفل

نجحت القوات المسلحة الروسية في إطار غارة جوية واسعة النطاق في إستهداف مصنعا في كييف لإنتاج أنظمة التحكم بصواريخ "فلامينغو" و"فايربوينت".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : القوات المسلحة الروسية قامت بقصف مستودع وقود يزود حامية كييف بوقود الديزل.

وأضافت الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية قامت بضرب مركز نقل ولوجستيات كان يتم فيه تخزين الطائرات بدون طيار والرؤوس الحربية والذخائر ومكونات المعدات.

وتابعت الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية استهدفت مصنعا لتجميع الصواريخ ومكوناتها في كييف، وكان ينتج ويحدث أجهزة التصويب للمدرعات الأوكرانية ومكونات الطائرات المسيرة.

وختمت الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية ضربت منشأة صناعية كانت تقوم بتصنيع وتخزين نظام الحرب الإلكترونية.

روسيا أوكرانيا الجيش الروسي وزارة الدفاع الروسية

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