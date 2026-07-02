مطبوعات بدون ترخيص.. القبض على مدير مطبعة بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقاهرة وبحوزته 23 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة) كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول ، وضُبط بحوزته (23 ألف مطبوع تجارى مختلف بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





