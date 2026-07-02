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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد موجة الاتهامات.. أهالي المراغة يكسرون الصمت ويدافعون عن المسن المتهم بالتحرش

الواقعة
الواقعة
سوهاج _ أنغام الجنايني

في تطور جديد بقضية المسن المتهم في واقعة التحرش التي شغلت الرأي العام بمحافظة سوهاج خلال الأيام الماضية، خرج عدد من أهالي مركز المراغة عن صمتهم، معلنين دعمهم للرجل، ومؤكدين أن صورته التي يعرفونها منذ سنوات طويلة تختلف تمامًا عما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات.

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وأكد عدد من أبناء المركز أن المسن يحظى بمعرفة واسعة بين الأهالي، مشيرين إلى أنه من الأشخاص المعروفين بالالتزام الديني، واعتاد المداومة على أداء الصلوات في المسجد، خاصة صلاة الفجر، كما يشارك بصورة مستمرة في حلقات تلاوة القرآن الكريم، ويحرص على حمل المصحف بشكل دائم، وهو ما جعل كثيرين يعبرون عن دهشتهم بعد تداول الاتهامات الموجهة إليه.

وأوضح الأهالي أن شهادتهم تنطلق من معرفتهم الشخصية بالرجل وسيرته داخل المجتمع، مؤكدين أنهم لا يسعون للتأثير على سير العدالة، وإنما يطالبون فقط بمنح جهات التحقيق الفرصة الكاملة لكشف الحقيقة بعيدًا عن الضغوط أو حملات الإدانة المسبقة التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عدد منهم إلى أن تداول الاتهامات على المنصات الإلكترونية قبل صدور نتائج التحقيق قد يترتب عليه أضرار بالغة تمس سمعة الأشخاص وأسرهم، خاصة في القضايا التي لا تزال قيد الفحص، مؤكدين أن العدالة لا تُبنى على الانطباعات أو التعليقات، وإنما على الأدلة والتحقيقات الرسمية.

وشدد الأهالي على ثقتهم الكاملة في جهات التحقيق، مؤكدين أنها الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مثل هذه الوقائع، داعين الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة قد تؤثر على مجريات القضية.

وتأتي هذه الشهادات في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق المختصة مباشرة أعمالها في الواقعة، حيث يتم فحص جميع الملابسات والاستماع إلى الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تحرش مسن المراغة

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