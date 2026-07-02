صرخة من الغش بالثانوية العامة بسوهاج.. ولي أمر يستغيث:" أنقذوا حق الطلاب المجتهدين"

فجر ولي أمر أحد طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر استغاثة طالب فيها الجهات المختصة بالتدخل الفوري لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا أن الغش الإلكتروني يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل المجتهدين.

وجاءت الاستغاثة على لسان أحمد عبدالحافظ، ولي أمر طالب بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة، الذي نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة وجهها إلى وزارة التربية والتعليم والمسؤولين المعنيين بمحافظة سوهاج.

ماذا حدث؟

طالب خلالها بتشديد الرقابة داخل إحدى لجان الامتحانات بمدينة ناصر، حفاظًا على حقوق الطلاب الذين قضوا عامًا كاملًا في الاجتهاد والاستعداد للامتحانات.

وقال ولي الأمر، في منشوره، إن هناك أسرًا تحملت مشقة عام دراسي كامل، وسهرت الليالي من أجل أن يحصد أبناؤها ثمرة تعبهم بالحلال، إلا أن ما وصفه بانتشار وسائل الغش داخل بعض اللجان يُهدد مبدأ تكافؤ الفرص، ويصيب الطلاب المجتهدين وأسرهم بالإحباط.

وأضاف أن الطالب الذي التزم بالمذاكرة طوال العام يدخل لجنة الامتحان وهو مؤمن بأن المنافسة ستكون عادلة، لكنه يُفاجأ بوجود عدد من الطلاب يستخدمون سماعات غش إلكترونية داخل اللجنة، مدعيًا أن ذلك يحدث على مرأى ومسمع من بعض القائمين على المراقبة، دون اتخاذ إجراءات حاسمة لردع المخالفين.

وأكد أحمد عبدالحافظ أن استمرار مثل هذه الممارسات، إذا ثبتت صحتها، لا يظلم طالبًا بعينه، وإنما يهدر حقوق آلاف الطلاب الذين التزموا بالاجتهاد، كما يُبدد جهود الأسر التي أنفقت الوقت والمال والدعم النفسي طوال العام الدراسي من أجل مستقبل أبنائها.

واختتم ولي الأمر رسالته بمناشدة جميع المسؤولين والقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة تحمل مسؤولياتهم، وتشديد إجراءات التفتيش والرقابة داخل اللجان، مؤكدًا أن الأمانة في أداء العمل مسؤولية وطنية قبل أن تكون وظيفة، وأن حماية حق الطالب المجتهد واجب لا يحتمل أي تهاون.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار امتحانات الثانوية العامة، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير الامتحانات ومواجهة جميع محاولات الغش، سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع التأكيد على تطبيق اللوائح المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم رصدها.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات المختصة بشأن ما ورد في منشور ولي الأمر، بينما طالب عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة التحقق من هذه الادعاءات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان نزاهة الامتحانات، وصون حق كل طالب اجتهد طوال العام الدراسي في منافسة عادلة تقوم على الكفاءة والاستحقاق.