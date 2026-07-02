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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال الشرقاوي

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو 2026، بمشاركة 86 دار نشر مصرية وعربية، ويشهد تنظيم نحو 390 فعالية ثقافية وفكرية وفنية، في واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية السنوية في مصر.


وتحرص الهيئة على تقديم جناح يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أحدث وأهم إصداراتها، بما يلبي اهتمامات مختلف فئات القراء والباحثين، ويعكس ثراء مشروعها الثقافي في مجالات الأدب والفكر والتراث والتاريخ.


ويضم الجناح مؤلفات عدد من كبار المفكرين والكتاب، من بينهم الدكتور شاكر عبد الحميد، والدكتور عبد الحكيم راضي، ومصطفى ناصف، إلى جانب سلسلة الجوائز، والأعمال الكاملة للأديب جمال الغيطاني، والشاعر فؤاد حداد، والمفكر محمود أمين العالم، والروائيين فتحي غانم وصبري موسى.

كما تعرض الهيئة مجموعة من أبرز سلاسلها المتخصصة، منها: تاريخ المصريين، والتراث الحضاري، والثقافة الشعبية، وأدباء القرن العشرين، بالإضافة إلى مؤلفات عميد الأدب العربي طه حسين، والدكتور ثروت عكاشة، وسلسلة النشر العام، وسلسلة الدراسات المستقبلية، وأعمال الشاعر صلاح جاهين.

ويضم الجناح كذلك عددًا من الإصدارات المرجعية المهمة، من بينها بدائع الزهور، وكتب مصر القديمة، ووصف مصر، إلى جانب عناوين أخرى تغطي مجالات التاريخ والآثار والفنون والعلوم الإنسانية.


وتأتي مشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار دورها في دعم صناعة النشر، وإتاحة المعرفة، وتعزيز التواصل بين الكتاب والقراء، من خلال تقديم إصدارات متنوعة بأسعار مناسبة، بما يسهم في نشر الثقافة وتشجيع القراءة، بالتزامن مع الفعاليات الثقافية والفكرية التي يشهدها معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الحادية والعشرين.

الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب فعالية ثقافية وفكرية وفنية الفعاليات الثقافية مجالات الأدب والفكر والتراث

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