مستقبل وطن يوزع امياه وعصائر أمام لجان الامتحانات بأرمنت وإسنا

واصلت أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر تنفيذ مبادرة دعم طلاب الثانوية العامة، من خلال توزيع زجاجات المياه والعصائر أمام لجان الامتحانات، للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب.

وفي مركز أرمنت، جرى توزيع زجاجات المياه والعصائر أمام لجان امتحانات الثانوية العامة تحت إشراف الدكتور إسماعيل السعدي، أمين الحزب بمركز أرمنت، وبمشاركة فادي لطفي سرجي، ومحمود عبده العقبي، ومحمد يوسف، وراوية الأمير، حيث حرصوا على التواجد أمام اللجان لتقديم الدعم للطلاب، وسط ترحيب وتفاعل من الطلاب وأولياء الأمور.

وفي مركز إسنا، واصلت أمانة المركز تنفيذ المبادرة من خلال توزيع المياه والعصائر على الطلاب وأولياء الأمور أمام لجان الامتحانات بمدينة إسنا، في أجواء شهدت تفاعلاً واسعاً وإشادة من المواطنين، تقديراً لهذه اللفتة الإنسانية التي تعكس حرص الحزب على مساندة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأكد محمد إبراهيم ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، أن الحزب يواصل أداء دوره المجتمعي والخدمي من خلال التواجد المستمر بين المواطنين، مشيراً إلى أن دعم طلاب الثانوية العامة يأتي في إطار تخفيف الأعباء عنهم وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وتركيز، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات والفعاليات المجتمعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، انطلاقاً من دوره في خدمة المواطنين ودعم مختلف الفئات، متمنياً لجميع طلاب الثانوية العامة التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.

ياتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وبتوجيهات النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وتحت إشراف محمد إبراهيم الصادق، أمين الحزب بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد عمران، أمين التنظيم بالمحافظة