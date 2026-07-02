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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 315 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يضع حجر الأساس لموزع كهرباء "القصير"

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
أ ش أ

وضع محافظ البحر الأحمر، وليد البرقي، حجر الأساس لمشروع إنشاء موزع كهرباء جديد بمدينة (القصير) بجهد 22 ك/ف، وبتكلفة إجمالية تبلغ 315 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية بالمدن الساحلية ومواجهة التوسعات العمرانية المتلاحقة.

وذكرت محافظة البحر الأحمر -في بيان اليوم الخميس- أن المحافظ تفقد عدداً من المشروعات الخدمية بمدينة القصير، عقب وضع حجر الأساس، لمتابعة استيعاب زيادة الأحمال الحالية والمستقبلية، وذلك في إطار جولة تفقدية بالمدينة بجنوب المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والشعبية. ويهدف المشروع الجديد إلى استكمال توصيل الشبكات الخارجية ودعم التغذية الكهربائية المستقرة لـ 9 تقسيمات سكنية جديدة، بالإضافة إلى مشروعات إنارة عامة للشوارع الداخلية بالمدينة.

وأوضح البيان أن المناطق التسعة المستهدفة بالتغذية الكهربائية تشمل تقسيمات: (علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، الحجاز، الكوثر، الشروق، الحدائق، الفيروز، المثلث، والمنتزه).

وأصدر محافظ البحر الأحمر توجيهات مشددة لرئيس المدينة والمسؤولين بسرعة التنسيق الكامل واللحظي مع مسؤولي قطاع الكهرباء بالمحافظة، لتذليل أي عقبات لوجستية أو فنية قد تواجه الشركات المنفذة لشرايين الطاقة الجديدة بالتقسيمات التسعة، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية لضمان انتظام سير الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية دون أي تباطؤ، وضمان استقرار التيار الكهربائي بكافة المناطق المستهدفة، خاصة في ذروة أحمال فصل الصيف.

وألزم محافظ البحر الأحمر الشركات المنفذة بالجدول الزمني والموعد المحدد سلفاً للانتهاء من كافة مراحل المشروع وبدء التشغيل الفعلي للموزع وشبكات الإنارة العامة، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بأي تقاعس أو تهاون في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية، حيث تمضي الدولة قدماً في تنفيذ خطط طموحة لتطوير قطاعات الطاقة وتوفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة لجميع المواطنين بمختلف مدن البحر الأحمر وإبراز الهوية الحضارية للمحافظة.

حافظ البحر الأحمر وليد البرقي حجر الأساس القصير

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