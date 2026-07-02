الجيش الصومالي يعلن القضاء على 27 عنصرًا إرهابيًا في شبيلي السفلى جنوبي البلاد

نفذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، أمس واليوم، سلسلة غارات جوية متتالية استهدفت مواقع تابعة لميليشيات "الشباب" الإرهابية في مناطق توكل ونون غري وأوغونجي بمحافظة شبيلي السفلى، جنوب الصومال.

وقالت الوزارة - في بيان، اليوم /الخميس/، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)- إن العمليات أسفرت عن مقتل 27 عنصرًا إرهابيًا وإصابة عشرات آخرين، إضافة إلى تدمير مركبات عسكرية، وكميات من الأسلحة والذخائر، وعدد من المواقع التي كانت تُستخدم في التخطيط والتنفيذ للعمليات الإرهابية.

وأكدت "الدفاع" الصومالية، أن هذه المواقع كانت تُستغل من قبل التنظيم الإرهابي كمراكز للقيادة والتنسيق وشنّ الهجمات ضد المدنيين.

كما تقدمت الوزارة بجزيل الشكر والتقدير إلى الشركاء الدوليين على دعمهم المستمر لجهود مكافحة الإرهاب في الصومال والمنطقة.

وجددت وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة الصومالية التأكيد على مواصلة العمليات العسكرية ضد قيادات وعناصر ميليشيات "الشباب" الإرهابية، بهدف القضاء على التهديد الذي تمثله على أمن المواطنين واستقرار البلاد.