أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على بلدة بيسكونوفكا في دونيتسك.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه نتيجة للعمليات التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم السيطرة على بلدة بيسكونوفكا في دونيتسك.

وأضافت أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، حيث تمكنت من دحر أفراد ومعدات عدد من الألوية الأوكرانية بالقرب من بلدات لوزكي وخوتين ونوفايا سيتش في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، وفي بلدات ليوتوفكا، وزروبانكا، وبيلي كولوديز، وكازاتشيا لوبان، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 230 جنديًا.

وأكد البيان أن أسطول البحر الأسود دمّر زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات الأوكرانية شمال شرقي البحر الأسود.

وأضاف البيان، أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في بلدات بوكروفسكوي وجافريلوفكا وبودجافريلوفكا وكولوميتسي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وليوبيتسكي ويجوريفكا وبارفينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 465 جنديًا، كما هزمت قوات مجموعة "دنيبر" وحدات أوكرانية بالقرب من بلدتي كوشوجوم وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وقضت على ما يصل إلى 40 جنديًا، فيما حسنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات عدد من الألوية الأوكرانية بالقرب من بلدات نوفوفودانويه، ودوبروبيلليا، ورايسكي، وجروزسكوي في دونيتسك، ونوفوترويتسك في مقاطعة دنيبروبتروفسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 365 جنديًا.

وفي منطقة كراسني ليمان في دونيتسك، أكد البيان، أن وحدات الاقتحام التابعة للجيش الـ25 واصلت تدمير تشكيلات متفرقة من القوات الأوكرانية. وقد بدأت وحدات التعزيز بإزالة الألغام وتطهير البلدة، مشيرا إلى أنه تم القضاء على 30 جنديًا أوكرانيًا في المدينة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وبحسب البيان، أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 11 قنبلة موجهة و631 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية، كما أسقطت مجموعات النيران المتنقلة وطائرات مسيرة مقاتلة، 20 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول إيصال الذخيرة والإمدادات إلى الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي دونيتس.

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، حققت تقدمًا ملحوظًا في مواقعها، وألحقت خسائر بشرية وعتادية بالقوات الأوكرانية بالقرب من بلدات بروسيانكا في مقاطعة خاركوف، وسفياتورسك، وشتشوروفو، ولوزوفوي في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 210 جنود، وفي بلدة كونستانتينوفكا، أنهت وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، عملية تطهير المدينة من القوات الأوكرانية غير المنظمة. وخلال الـ 24 الساعة الماضية، وبلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 80 جنديًا.

وأشار البيان إلى أن طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية ألحقت أضرارًا بمنشآت البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".

وأضاف أنه في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية "إجمالًا، خسرت القوات الأوكرانية يصل إلى 155 جنديًا، مشيرا إلى أن أفرادًا ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية قد تضررت بالقرب من بلدات سلافيانسك وكراماتورسك ودروجكوفكا ونيكولايفكا في دونيتسك.