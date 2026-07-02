يوسف رجي: زيارة الشيباني تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي، أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان كرّست صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، تقوم على الندية والاحترام المتبادل والاعتراف الكامل بسيادة كل دولة، والعمل المشترك انطلاقاً من المصالح المشتركة للشعبين.

وأوضح رجي- في تدوينة عبر منصة "إكس"- أن الشيباني جدد التأكيد على احترام سوريا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشيراً إلى وجود حرص مشترك على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والإنمائية، إلى جانب التنسيق في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.

وشدد رجي على أن لبنان ماضٍ في بناء علاقة متوازنة مع "سوريا الجديدة" من دولة إلى دولة، ترتكز على السيادة الكاملة والاحترام المتبادل وحسن الجوار، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.