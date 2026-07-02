عمر درويش: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تؤكد انحياز الدولة للمواطن

أكد النائب عمر درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والعلاوات تعكس إدراك القيادة السياسية للضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يصاحب هذه الزيادات تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا تتآكل قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار.



قال “درويش” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم"، إن تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الأجور والعلاوات يؤكد حرص الدولة على دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتخفيف من الأعباء المعيشية.

وأوضح أن الزيادات المقررة تشمل مختلف فئات العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، إلى جانب زيادات وحوافز مخصصة للعاملين في قطاعات التعليم والصحة وغيرها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، لكنها تتطلب في المقابل تحركًا حكوميًا قويًا لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار قد تؤدي إلى تآكل أثر العلاوات الجديدة.

وأضاف أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية منح الدولة مساحة للتحرك سريعًا لإقرار هذه الزيادات، معتبرًا أن ذلك يعكس متابعة القيادة السياسية للتطورات الاقتصادية وقدرتها على الاستجابة في التوقيت المناسب.

وأكد درويش أن الأرقام المعلنة بشأن تكلفة حزمة الأجور الجديدة تكشف حجم ما تتحمله الدولة لدعم المواطنين، وهو ما يعكس استمرار انحياز القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.