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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جمِّل مدينتك.. جهاز التطوير والتجميل يواصل جهوده للارتقاء بالمظهر الحضاري للإسماعيلية

الأعمال
الأعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

تواصل أجهزة محافظة الاسماعيلية  جهودها المكثفة لرفع كفاءة وتجميل مختلف المناطق بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وفي هذا السياق، واصل جهاز التطوير والتجميل، برئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، تنفيذ أعماله الميدانية تحت شعار "جمِّل مدينتك"، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين، حيث تم القضاء على عدد من بؤر تراكم القمامة، وزراعة الأشجار والشتلات المعمرة بالتنسيق مع الأحياء المختلفة.

وفي سياق متصل، تم قص وتهذيب الأشجار بمختلف أنحاء المدينة، شملت أشجار الفيكس بالمحاور الرئيسية والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء، وذلك بمدخل الإسماعيلية الصحراوي، والطريق الدائري، والشارع التجاري، وطريق البلاجات السياحي، إلى جانب عدد من المناطق المختلفة بنطاق المدينة.

كما تواصل فرق العمل بالمشتل التابع لجهاز التطوير والتجميل إنتاج أعداد كبيرة من مختلف أنواع الأشجار والشتلات ونباتات الزينة، بما يسهم في دعم خطط التجميل والتشجير بشوارع وميادين المحافظة.

وتناشد محافظة الإسماعيلية أهالي المنطقة بمتابعة ري الأشجار المنزرعة بالمنطقة والتعاون مع الجهاز للحفاظ عليها ورعايتها.

يأتي ذلك تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار محافظ الإسماعيلية للمتابعة الميدانية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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