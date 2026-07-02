أزهري: الغش يهدم الأمم ويصنع أطباء ومهندسين فاشلين

أكد الدكتور عصام الروبي، من علماء الأزهر الشريف، أن الأساس في الإنسان أن يكون مستقيمًا على منهج الله عز وجل، موضحًا أن الاستقامة تعني الصدق، والأمانة، والإخلاص، والنزاهة، والدقة، وأن يكون الشخص شريفًا.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الشرف يكمن في أن يكون الشخص مستقيمًا على حدود الله عز وجل، وأن يحصل كل إنسان على حقه، ويؤدي ما عليه من واجبات.

ولفت إلى أن الغش ظاهرة اجتماعية خطيرة، وناسفة لكل الحضارات، وأنها مثل السوس، لا تنخر في العظام، وإنما تنخر في قيم المجتمع الذي نعيش فيه.

وأشار إلى أن المجتمع القائم على الغش والخداع هو مجتمع غير سوي، وأن الإسلام دعانا إلى المصارحة والمكاشفة، ونهى عن الغش، مؤكدًا أن كل شخص سيتحمل مسؤولية نفسه.

ظاهرة الغش

وأوضح أن ظاهرة الغش تجعل من الحمقى والفاشلين والراسبين قممًا ورموزًا، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل مأساة، مؤكدًا أن بعض الطلاب قد يغشون في الامتحانات، ثم يصبحون أطباء فاشلين، أو مهندسين فاشلين.

وأشار إلى أن ظاهرة الغش لا تبني إنسانًا، بل تهدم الأمم وتنسف الحضارات، وأن الإسلام أمرنا بالاستقامة، مستشهدًا بقول صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا».