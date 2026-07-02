نبيل غنيم: القوات المسلحة المصرية ركيزة قوة الدولة

أكد نبيل غنيم، أحد رموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة، أن القوات المسلحة المصرية تمثل أحد أهم ركائز قوة الدولة، مشددًا على ثقته في قدراتها وكفاءتها ودورها في حماية الأمن القومي وصون استقرار الوطن.

وقال نبيل غنيم، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات الوطنية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس جهود الدولة في دعم مسيرة التنمية وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

صرحًا ثقافيًا وحضاريًا

وتابع أن المتحف المصري الكبير يُجسد عظمة الحضارة المصرية الممتدة عبر آلاف السنين، ويُعد صرحًا ثقافيًا وحضاريًا يعكس ثراء التاريخ المصري ويعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة والثقافة.