استشاري تربوي : الغش يبدأ من البيت قبل أن يصل إلى لجنة الامتحان

أكدت الدكتورة إيمان الريس، استشاري أسري وتربوي، أن هناك بعض الأشخاص يختلقون لأنفسهم مبررات للغش، وفي الوقت نفسه لدينا منظومة تعليمية صعبة للغاية، مؤكدة أن ذلك لا يبرر الغش في الامتحانات.

وأضافت الدكتورة إيمان الريس، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بعض الطلاب يسعون إلى الغش، ويقومون بإعداد "برشام غش" لأنهم يرونه بمثابة "بطارية الأمان".

ولفتت إلى أن الطالب يكتب في ورقة صغيرة إجابة أحد الأسئلة، رغم أنه لو خصص بضع دقائق لمراجعتها لحفظها، لكنه يشعر بأن هذه الورقة تمنحه الأمان والثقة، وهو في الحقيقة يعاني من فقدان الثقة بنفسه.

برشام الغش

وأشارت إلى أن لجوء بعض الطلاب إلى إعداد "برشام الغش" يرجع إلى أساليب التربية غير الصحية داخل الأسرة، موضحة أن بعض أولياء الأمور يمدحون الدرجات فقط، ولا يقدرون المجهود الذي يبذله الأبناء.

وأوضحت أن ولي الأمر لا يقول لابنه: "أشكرك على المجهود الذي بذلته"، بل يطالبه دائمًا بالحصول على أعلى الدرجات، ولذلك نجد أن بعض الطلاب الذين يعتمدون على الغش في الثانوية العامة يواجهون مشكلات في السنوات الأولى بالجامعة، وقد يتعرضون للرسوب.