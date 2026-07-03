عزة كرم: نظام الأمم المتحدة يعاني من مشكلة سيولة وستتضاعف إذا لم تساهم الدول الأعضاء

قالت الدكتورة عزة كرم عضو المجلس الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة، إنّ منظومة الأمم المتحدة يعاني من مشكلة سيولة حقيقية، موضحة أن عدداً من الأعضاء والمؤسسات داخل المنظومة يعاني هذه المشكلة بدرجات متفاوتة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة مرشحة للتفاقم إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بسداد مساهماتها المالية في المواعيد المحددة.

وأوضحت الدكتورة عزة كرم أن أزمة السيولة ستتضاعف، خصوصاً إذا تأخرت الولايات المتحدة الأمريكية في دفع حصتها المالية، مشيرة إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي مشكلة متراكمة على مدار عدة سنوات، ما جعلها تمثل تحدياً مستمراً أمام منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.

وشددت الدكتورة عزة كرم على أن هذه المشكلة ستظل قائمة ما لم تتخذ الدول الأعضاء موقفاً أكثر جدية تجاه التزاماتها المالية، مؤكدة أن النظام العالمي الذي يضم أكثر من 193 دولة يعتمد على التزام أعضائه بالوفاء بمساهماتهم لضمان استمرار عمل منظومة الأمم المتحدة وأداء مهامها بصورة فعالة.