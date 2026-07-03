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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: لبنان ورقة رئيسية في الصراع بين أمريكا وإيران

واشنطن وطهران
واشنطن وطهران
رحمة سمير

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحديث عن وجود تناقض بين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن السلام وتمسكه بالبقاء في المنطقة الأمنية جنوب لبنان لا يعكس حقيقة المشهد، موضحًا أن الموقف الإسرائيلي يرتبط بحسابات أمنية واستراتيجية معقدة.


وأوضح غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الولايات المتحدة قادت جهودًا مكثفة لجمع الجانبين اللبناني والإسرائيلي في إطار تفاهمات هدفت بالأساس إلى تقليص النفوذ الإيراني داخل الساحة اللبنانية، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يحظى بإجماع داخلي في لبنان، حيث واجه انتقادات واعتراضات من عدد من القوى والشخصيات السياسية البارزة.


وأضاف أن المكسب الوحيد الذي تحقق من الاتفاق يتمثل في منح الدولة اللبنانية غطاءً رسميًا للتوقيع على إطار تفاهم مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا الاتفاق لم ينعكس حتى الآن في صورة مكاسب ميدانية أو تغييرات ملموسة على أرض الواقع.


وأشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن العقبة الأكبر أمام تنفيذ أي تفاهمات تكمن في موقف حزب الله، باعتباره الطرف الرئيسي الذي يواجه إسرائيل عسكريًا، لافتًا إلى أن تل أبيب تربط أي انسحاب كامل من جنوب لبنان بنزع سلاح الحزب، وهو أمر يرفضه حزب الله بشكل قاطع، ما يجعل فرص تنفيذ الاتفاق محدودة.


وأكد غباشي أن الحديث عن سلام دائم بين لبنان وإسرائيل لا يزال بعيد المنال، موضحًا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه في المرحلة الحالية هو تفاهمات أو اتفاقات لعدم الاعتداء، في ظل استمرار التحفظات اللبنانية، وغياب الثقة الإسرائيلية، واستمرار المخاوف الأمنية المتبادلة.


واختتم غباشي تصريحاته بالتأكيد أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة من هذه التحركات ليس تحقيق مصلحة لبنان بقدر ما هو تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، مشيرًا إلى أن الملف اللبناني لا يزال حاضرًا بقوة في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، ويُعد أحد الملفات المرتبطة بأي تفاهمات مستقبلية بين الطرفين.
https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/892070317273954/ 

لبنان مختار غباشي الصراع وطهران واشنطن

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