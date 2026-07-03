اخبار أسوان| حملات لإزالة التعديات.. والمحافظة تفوز بمبادرة حوافز تميز الأداء

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 2/7/2026 أحداثا متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية فى إستكمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29، موجهاً بمواصلة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المقررة .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها ، وتنفيذاً لمستهدفات الدولة فى فرض سيادة القانون ، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

https://www.elbalad.news/7024716

جهود متنوعة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى، فى تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية بمختلف المراكز والمدن، والتى تستهدف دعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال بما يسهم فى بناء مجتمع أكثر إنتاجية وشمولاً.

https://www.elbalad.news/7024719

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة السكان بالمحافظة خلال الفترة الحالية، والتى تستهدف تعزيز الإستجابة المحلية للقضية السكانية، وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف المراكز والقرى.

https://www.elbalad.news/7024722

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن فوز المحافظة بالدورة الحالية من مبادرة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلى" للعام الرابع على التوالى ، وهى المبادرة التى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية للعام الإستثمارى 2025 / 2026، وهو ما أسفر عن إعتماد مالى إضافى للخطة الإستثمارية للمحافظة ، بما يدعم تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.

https://www.elbalad.news/7024726

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوعى المواطنين وإدراكهم للتحديات الحالية، ودورهم الإيجابى فى دعم جهود المحافظة لتحقيق الإنضباط بمنظومة تشغيل مركبات التوك توك بما يسهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المختلفة .

https://www.elbalad.news/7024724