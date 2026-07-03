قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل سعر أعلى عيار ذهب الآن
البترول تحذر المواطنين من محاولات غش واحتيال
تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك الآن
استقالة قائد القوات الأمريكية في أوروبا وسط توجهات إدارة ترامب لإعادة هيكلة الانتشار العسكري
منتخب مصر يختتم تدريباته في دالاس استعدادا لمواجهة أستراليا.. صور
من طهران إلى مشهد.. 6 محطات تمر بها جنازة المرشد الإيراني
ترامب: خلافي مع إيلون ماسك بسيط وأتوقع تبرعه بأسهم سبيس إكس
هل يظهر مجتبى خامنئي في جنازة والده؟
لحظة وصول جثمان علي خامنئي إلى موقع مراسم التشييع في طهران
تفاصيل جديدة في إنهاء حياة أب ونجليه بساقلتة.. شقيق الضحية إطلق الرصاص بمركب نيلي
إيران تبدأ الاستعدادات لمراسم تشييع علي خامنئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اخبار أسوان| حملات لإزالة التعديات.. والمحافظة تفوز بمبادرة حوافز تميز الأداء

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 2/7/2026 أحداثا متنوعة. 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية فى إستكمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29، موجهاً بمواصلة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المقررة .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها ، وتنفيذاً لمستهدفات الدولة فى فرض سيادة القانون ، وتعزيز جهود التنمية المستدامة. 

https://www.elbalad.news/7024716

جهود متنوعة 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى، فى تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية بمختلف المراكز والمدن، والتى تستهدف دعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال بما يسهم فى بناء مجتمع أكثر إنتاجية وشمولاً.

https://www.elbalad.news/7024719

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة السكان بالمحافظة خلال الفترة الحالية، والتى تستهدف تعزيز الإستجابة المحلية للقضية السكانية، وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف المراكز والقرى.

https://www.elbalad.news/7024722

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن فوز المحافظة بالدورة الحالية من مبادرة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلى" للعام الرابع على التوالى ، وهى المبادرة التى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية للعام الإستثمارى 2025 / 2026، وهو ما أسفر عن إعتماد مالى إضافى للخطة الإستثمارية للمحافظة ، بما يدعم تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.

https://www.elbalad.news/7024726

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوعى المواطنين وإدراكهم للتحديات الحالية، ودورهم الإيجابى فى دعم جهود المحافظة لتحقيق الإنضباط بمنظومة تشغيل مركبات التوك توك بما يسهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المختلفة .

https://www.elbalad.news/7024724

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

مصر وإيران

تعويض مليار دولار.. مسئول إيراني يقاضي الفيفا بسبب مباراة مصر في كأس العالم

أعلى عائد من شهادات الادخار ذات العائد التراكمي ٢٠٢٦

بفائدة 100%| البنوك تطرح شهادات ادخار تراكمية.. اعرف هتكسب كام في نهاية مدة الشهادة

لقنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا

منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

محمد صلاح

عملاق إنجليزي يدرس خطوة مفاجئة بشأن محمد صلاح

العدادات الكودية

مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية

ترشيحاتنا

حفل زفاف احمد ماجد

أحمد ماجد يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد