قميص جوتا يحتفظ بمكانه في غرفة ملابس منتخب البرتغال

لا يزال قميص النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا حاضرًا بقوة داخل معسكر منتخب البرتغال، بعدما خصص الجهاز الفني واللاعبون مكانًا مميزًا له في غرفة الملابس قبل جميع مباريات المنتخب خلال بطولة كأس العالم 2026، في لفتة إنسانية مؤثرة تؤكد أن ذكراه ما زالت راسخة في قلوب زملائه وكل أفراد البعثة.



وانتشرت خلال الساعات الماضية صورة لقميص جوتا داخل غرفة ملابس المنتخب البرتغالي، حيث وُضع في موقع خاص يحمل دلالة كبيرة على مكانته بين اللاعبين، في رسالة وفاء تؤكد أن غيابه لم يغيّب حضوره المعنوي داخل الفريق، وأن الجميع يحرص على استحضار ذكراه قبل كل مواجهة يخوضها المنتخب في البطولة العالمية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع الصورة التي لاقت انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها الكثيرون واحدة من أكثر اللقطات تأثيرًا في البطولة، لما تحمله من معانٍ إنسانية تعكس الوفاء والتقدير للاعب الذي قدم الكثير بقميص منتخب بلاده وترك بصمة واضحة خلال مسيرته الكروية.



ويؤكد لاعبو منتخب البرتغال في كل مناسبة أن جوتا سيظل جزءًا من عائلة المنتخب، وأن ذكراه تمثل دافعًا إضافيًا لهم لتقديم أفضل ما لديهم في المنافسات، تقديرًا لما قدمه خلال سنوات عطائه داخل المستطيل الأخضر، وللعلاقة القوية التي جمعته بزملائه.



وكان جوتا قد رحل في حادث سير مأساوي برفقة شقيقه، وهو الخبر الذي شكّل صدمة كبيرة لعشاق كرة القدم داخل البرتغال وخارجها، بعدما فقدت الكرة البرتغالية أحد أبرز نجومها في السنوات الأخيرة.



ورغم مرور أكثر من عام على رحيله، لا تزال ذكراه حاضرة بقوة داخل معسكر المنتخب، إذ يواصل اللاعبون الحفاظ على قميصه في مكانه المميز داخل غرفة الملابس قبل كل مباراة، في مشهد يجسد الوفاء والاحترام، ويؤكد أن الأسماء الكبيرة لا تغيب عن الذاكرة، وأن ما يقدمه اللاعب داخل الملعب وخارجه يبقى خالدًا في قلوب الجميع