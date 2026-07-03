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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في سيدني

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد سعيد

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في مدينة سيدني الأسترالية يوم 11 سبتمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

وروج محمد رمضان، لحفله الغنائي في سيدني، بنشر بوستر الحفل عبر حسابه على تطبيق إنستجرام. 

أعمال محمد رمضان 

وكان قد كشف الفنان محمد رمضان عن استعداده لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «نصيبي»، والمقرر إطلاقها قبل دقائق من حلول منتصف ليل اليوم.

وشارك رمضان جمهوره خبر طرح الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث أعلن موعد إصدارها، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه الذين أبدوا حماسهم لسماع العمل الجديد فور طرحه.

فيلم أسد

على صعيد السينما، يترقب الجمهور عرض فيلم أسد، الذي تدور أحداثه في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يجسد محمد رمضان شخصية عبد يسعى للتمرد على واقعه، وسط أحداث درامية تتناول قضايا الحرية والظلم والصراعات الإنسانية والاجتماعية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من الفنانين، من بينهم ماجد الكدواني ورزان جمال وكامل الباشا وأحمد خالد صالح، بينما يتولى إخراجه محمد دياب، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب.

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