عرض مسرحية أم كلثوم بمهرجان جرش

يستعد صناع مسرحية أم كلثوم، لعرضها ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان جرش الثقافة والفنون.

مسرحية أم كلثوم من المقرر عرضها يوم 27 يوليو القادم، علي المسرح الجنوبي.

نجح العرض في المزج بين أجيال مختلفة من الفنانين، من المواهب الشابة إلى الخبرات الكبيرة، بقيادة الدكتور مدحت العدل، وبمشاركة فريق إبداعي يضم:

المخرج أحمد فؤاد، تأليف وتوزيع وإخراج موسيقي خالد الكمار، ألحان وإخراج موسيقي إيهاب عبد الواحد، المنتج التنفيذي إسراء طاهر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع التسويق آية العدل، المنتج الفني محمد عادل، مهندس الديكور محمود صبري، تصميم الأزياء ريم العدل، تدريب الأصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك.