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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة أستراليا.. الغندور يطرح سؤالا هاما للجماهير و يعد الفائز بجائزة

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

وجة الإعلامي خالد الغندور سؤالا للجماهير قبل مواجهة منتخب مصر و أستراليا، في التاسعة مساء الجمعة في دور الـ 32 لكأس العالم 2026.

و كتب الغندور عبر فيسبوك:توقعاتكم لمباراة منتخب مصر  واستراليا كأس_العالم
تي شيرت المنتخب لصاحب التوقع الصحيح
يااااااااااااااارب الفوز والتأهل لدور ال16.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته، الخميس، في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا، في التاسعة مساء الجمعة في دور الـ 32 لكأس العالم 2026.


وشهدت التدريبات مشاركة محمد صلاح في التدريب الجماعي، بينما أدى الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب واللاعبون على تقديم واجب العزاء لطارق سليمان، المدرب العام للمنتخب، بعد رحيل شقيقه، وذلك قبل انطلاق التدريب.

وحضر مران منتخب مصر،  شريف مختار، قنصل مصر في هيوستن الأمريكية، وكان في استقباله المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في كأس العالم ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعينين أعضاء المجلس.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر

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