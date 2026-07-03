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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا نقول لضمان رد المفقودات عند ضياعها؟.. ردد هذه الآيات والأدعية

أذكار
أذكار
محمد شحتة

وردت بعض الأخبار، عن السورة التي تقرأ عند ضياع الأشياء والمفقودات، ويفتي البعض بأنها سورة الضحى، علما بأن هذه الأقاويل ليست لها أساس من الصحة أو مصادر تثبت صحتها.

وتقرأ سورة يس، عند ضياع شيء، حيث يجوز قراءة سورة يس بنية أن استرجاع الشيء الضائع لا بنية عدية يس كما هو شائع عند الناس.

الإعلان عن المفقودات

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك نهى في السنة عن استخدام المسجد للنداء على الأشياء المفقودة، لافتا الى أن المسجد هو بيت الله له آدابه وضوابطه فهو يحتاج إلى الخشوع والانكسار لله عز وجل ويجب أن يكون مناخ المسجد يبعث الطمأنينة في النفوس.

وأضاف وسام، في فتوى له، أنه يجوز أحيانا الاستعانة بالمسجد في حالة الضرورة القصوى كأن يكون هناك أمر ضروري يهم أهل المنطقة أو أنه عُثر على شيء ثمين ذو قيمة نسيه صاحبه بالمسجد، أيضا حملات التطعيم الخاصة بالأطفال فهذا شيئ ضروري يجوز استخدام المسجد في الإرشاد عنها.

أدعية لرد المفقودات

وورد في هدي الصحابة رضوان الله عليهم في البحث عن الأشياء المفقودة والضائعة ما ورد عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، قَالَ: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَضَلَّ شَيْئًا، قُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ الضَّالَّةِ، هَادِيَ الضَّالَّةِ، تَهْدِي مِنَ الضَّلَالَةِ، رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ".

وعن حذيفةَ قالَ: «كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا حزبَهُ أمرٌ صلَّى» صحيح أبي داود، و”إذا حزبه أمر” أي: أحزنه أو أهمّه سارع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فالصلاة صلةٌ بين المرء وربه، والمسلم من خلالها تهدأ نفسه ويرتاح فؤاده، ثم إن الله تعالى يتقبل من المتقين المكثرين من الدعاء والظانين خيرًا بالإجابة وهي في الصلاة تكون أرجى وأوثق.

دعاء لإيجاد المفقود مجرب

ورد عن دعاء لإيجاد المفقود مجرب، عن أَبُي الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : ” كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَضَلَّ شَيْئًا ، قُلِ : اللَّهُمَّ رَبَّ الضَّالَّةِ ، هَادِيَ الضَّالَّةِ ، تَهْدِي مِنَ الضَّلَالَةِ ، رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ”.

وثبت في الصحيح أن ابن عمر “رضي الله عنهما” أنه كان يتوضأ ويصلي ركعتين ، ثم يتشهد ، ثم يقول هذا الدعاء.

ويعتبر هذا الدعاء من المجربات عن السلف الصالح "اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين جاحتي" أو قل "ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي أو حاجتي".

دعاء للعثور على شيء مفقود

ويستحب ترديد دعاء للعثور على شيء مفقود، وهو: ”اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي”.

ويقال: “اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال”.

”اللهم راد الضالة ، هادي الضلالة ، تهدي من الضلال رد علي ضالتي بعزك وسلطانك ، فإنها من فضلك وعطائك أدعية أخرى”.

”اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وان كان في بطن الارض فاخرجه وإن كان بعيدا فقربه وان كان عسيرا فيسره وان كان قليلا فاكثره وبارك فيه برحمتك ياارحم الراحمين يا ودود يا ودود ، يا ذا العرش المجيد ، يا مبدئ يا معيد ، يا فعالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (تسمي حاجتك) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني”” اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لا حد فيه منَه ولا في الاخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

”اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا ”بالفيديو الدعاء المأثور لمن ضاع أو فقد له شيئا بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين".

أذكار أدعية ضياع الأشياء رد المفقودات آيات لرد الضالة آيات رد المفقودات

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