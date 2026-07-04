إطلاق الدورة التاسعة من «أيام الفيلم الإيطالي» في عمان

تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بالتعاون مع السفارة الإيطالية في عمان، فعاليات الدورة التاسعة من «أيام الفيلم الإيطالي» ضمن برنامج «لوحات سينمائية»، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 7 إلى الخميس 9 يوليو 2026، عند الساعة الثامنة مساءً.



وأكدت الجهة المنظمة أن الدعوة عامة، في إطار حرصها على إتاحة الفرصة أمام الجمهور الأردني للتعرف إلى أحدث الإنتاجات السينمائية الإيطالية، وتعزيز التبادل الثقافي بين الأردن وإيطاليا من خلال الفن السابع.



وتفتتح الفعاليات بعرض الفيلم الإيطالي «من نابولي إلى نيويورك» للمخرج جابرييل سالفاتوريس، وهو فيلم درامي من إنتاج عام 2025، تبلغ مدته 124 دقيقة، ويُعرض باللغة الإيطالية مع ترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية.



وتدور أحداث الفيلم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وسط الدمار والفقر اللذين خيّما على مدينة نابولي، حيث يكافح الطفلان كارمين وسيلستينا من أجل البقاء، مستندين إلى صداقتهما ودعم كل منهما للآخر، وفي محاولة لتغيير مصيرهما، يتسللان ليلًا إلى سفينة متجهة إلى نيويورك، على أمل العثور على شقيقة سيلستينا التي هاجرت إلى الولايات المتحدة قبل سنوات.



ومع وصولهما إلى نيويورك، ينضم الطفلان إلى موجة المهاجرين الإيطاليين الساعين إلى بداية جديدة، ويواجهان تحديات ومغامرات في مدينة تبدو غريبة في البداية، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى وطن جديد يحمل لهما الأمل في مستقبل أفضل.

وتأتي الدورة التاسعة من «أيام الفيلم الإيطالي» ضمن جهود الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لتعزيز الحوار الثقافي من خلال السينما، وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على تجارب سينمائية عالمية متنوعة، عبر عروض مجانية وفعاليات تسهم في إثراء المشهد السينمائي في الأردن.