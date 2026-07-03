أزهري: الهدية بسبب المنصب تدخل في دائرة التحريم

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الاستخدام اللغوي الصحيح لجمع كلمة "رشوة" هو "رشا"، وليس "رشاوي" كما هو شائع بين كثير من الناس، موضحًا أن هذا الجمع المتداول غير صحيح في اللغة العربية.

وأوضح النجار، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كلمة "الرشوة" يجوز نطقها بالضم أو الكسر أو الفتح، وجميعها تؤدي المعنى نفسه.

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للعامل: "هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا؟"، موضحًا أن الهدية إذا كانت بسبب المنصب أو الوظيفة، فإنها لا تُعد هدية مشروعة، وإنما تدخل في دائرة المحرمات لأنها مُنحت لصاحبها استغلالًا لموقعه الوظيفي، وليس لشخصه.