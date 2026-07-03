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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة نفسية: الثقة بالنفس مهارة مكتسبة وليست صفة يولد بها الإنسان

EG تخطي ارتباطات التنقل بحث إنشاء الأفاتار منى المرصفاوي
EG تخطي ارتباطات التنقل بحث إنشاء الأفاتار منى المرصفاوي
إسراء صبري

أكدت منى المرصفاوي، أخصائي نفسي ولايف كوتش، أن الثقة بالنفس ليست سمة فطرية يمتلكها الإنسان منذ ولادته، وإنما مهارة يمكن تطويرها واكتسابها بمرور الوقت من خلال الممارسة المستمرة وتبني العادات الإيجابية.

وأوضحت المرصفاوي، خلال لقائها مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن علم النفس السلوكي يشير إلى أن العامل الوراثي لا يمثل سوى ما بين 30 و40% من تكوين شخصية الإنسان، بينما تلعب البيئة المحيطة، والخبرات الحياتية، والإدراك الذاتي، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة، الدور الأكبر في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس.

وأضافت أن التجارب السلبية التي قد يتعرض لها الإنسان في طفولته لا تعني بالضرورة استمرار تأثيرها طوال حياته، مؤكدة أن بإمكان أي شخص تجاوز هذه الآثار إذا حرص على تنمية ذاته واكتساب سلوكيات صحية تدعم ثقته بنفسه.

وشددت على أن بناء الثقة بالنفس عملية مستمرة تعتمد على التعلم والتطوير الذاتي، وليست أمرًا ثابتًا أو مرتبطًا بالعوامل الوراثية فقط.

خبيرة نفسية الثقة بالنفس منى المرصفاوي لايف كوتش صباح البلد

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